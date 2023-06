In Vespa da Fossano al Colletto di Castelmagno

Da Fossano al Colletto di Castelmagno: un percorso di circa 60 km, che il Vespa Club Fossano invita a percorrere in compagnia domenica 11 giugno . Ritrovo in mattinata, presso Piazza d’armi a Fossano, per poi proseguire in direzione di Centallo, Caraglio ed imboccare la Valle Grana.

Prima di Campo Molino giriamo a destra e dopo 5 tornanti si arriva alla frazione Colletto, a circa 1200 metri di quota. In vallata è d’obbligo concedersi una sosta gastronomica, per assaggiare i tipici gnocchi conditi con il Castelmagno, formaggio D.O.P. d’alpeggio, prodotto in alta valle. Il pranzo verrà consumato presso l’osteria da Marì, ad un prezzo concordato di 30€ (bevande incluse).

L’iscrizione è aperta a tutti i possessoridi Vespa e simpatizzanti, ma è obbligatoria e dovrà pervenire entro mercoledì 07/06, al n. 334 7109851 (Daniele).