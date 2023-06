Effetto Notte: che notte di festa a Saluzzo!

"Effetto Notte": un successo con una marea di gente nel centro cittadino e pubblico coinvolto nei vari punti spettacolo. Centrali e calamitanti alcune performance dal vivo.

Il campanile del duomo illuminato, ha portato gli sguardi ammirati verso l’alto per lo spettacolo aereo di danza verticale “Vertical Contemporary Dance” di Lineadaria. Applausi a scena aperta per le artiste volanti, portate in quota e a terra con la gru messa a disposizione dalla ditta Pagliero.

Musica, teatro di strada, minicirco per bambini, cavallini a pedali, concerti live, gruppi musicali, gli sbandieratori di San Martino, personaggi di impatto scenico come le artiste “Drag Queen”, lo spettacolo dei Giullari del Diavolo”, nell’itinerario di Effetto Notte, tra aperitivi e cene a cielo aperto, nella bellissima serata con luna piena.

L’evento ha aperto il calendario di Saluzzo Estate (il programma in allegato ), la rassegna che per oltre tre mesi porta in città, musica, cinema all'aperto, gusto, eventi ed esperienze da condividere.

Per maggiori info: www.fondazionebertoni.it | 0175 43527 | info@fondazionebertoni.it