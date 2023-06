Da oggi 3 giugno a Savigliano iniziano le aperture serali della cremeria caffetteria 'Dei Perulin'

Da stasera, sabato 3 giugno, iniziano le aperture serali del bar cremeria caffetteria “dei Perulin”.

Già punto di riferimento per colazioni e merende, l’ampio dehor del locale, su piazza Cesare Battisti 14 a Savigliano si distingue per la produzione propria di deliziosi croissant che, appena sfornati, profumano la piazzetta di buono. La stagione è anche giusta per i gelati, sempre di produzione propria, realizzati con ingredienti di primissima qualità, per arrivare alla sera a ricchi e stuzzicanti aperitivi.

Assolutamente da provare il “Perulin caffè”, una torrefazione curata direttamente dal titolare che ha come 1° principio la qualità. Dopo lunghi studi, prove, degustazioni è stata scelta la miglior miscela che rappresenta "Il piacere della tradizione".

«La passione per questo lavoro – spiega Christian Panero proprietario del locale – mi ha portato nel 2018 con la volontà della mia famiglia ad aprire questa caffetteria.

Col passare degli anni con mio papà Pieraldo, mia mamma Fiorella e mia sorella Federica oltre che nella gelateria di qualità, ci siamo specializzati nella produzione di caffè dal chicco alla tazza.

Nasce così il caffè dei Perulin – continua Christian – Il nome ho voluto dedicarlo a mio bisnonno che si chiamava Pietro Panero, detto ‘Perulin’.

La Perulin Caffè ha come obiettivo la qualità e la sostenibilità. Per questo continuiamo giorno dopo giorno la ricerca per migliorare sempre di più la qualità e la lavorazione dei chicchi di caffè che tostiamo direttamente seguendo ogni procedimento con cura».

I clienti, oltre che sorseggiare il caffè Perulin nel bar della famiglia Panero, lo possono anche acquistare, nelle speciali miscele prodotte in grani o macinate, per consumarlo a casa.

«Continuiamo giorno dopo giorno la ricerca per migliorare sempre di più la qualità e la lavorazione del caffè – sostiene Panero – i nostri clienti sono anche bar, caffetterie, ristoranti oltre al privato che desidera gustare una buona tazzina di caffè a casa sua».

Dai Perulin si trovano anche ottimi gelati prodotti con ingredienti naturali, rigorosamente a km0. Da provare il gusto ‘nonna Perulin’ a base di crema che racchiude sfiziosi pezzi di paste di meliga.

Si preparano anche apericena e, per chi è interessato, la famiglia Panero mette a disposizione la sua esperienza per realizzare catering e servizio bar per ricevimenti con prodotti dolci e salati.

Cremeria Caffetteria Dei Perulin - piazza Cesare Battisti 14 - Savigliano