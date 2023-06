Temporali in arrivo sul Piemonte. Domenica in allerta gialla per mezza provincia

Una domenica in “giallo” quella che si prevede per oggi, domenica 4 giugno, su gran parte del Piemonte. Nell’ultimo bollettino emesso da Arpa intorno alle ore 11,20 si prevedono possibili fenomeni localizzati causati da rovesci temporaleschi previsti in quasi tutta la Regione, escluse le aree del nord A-B (nel novarese, verbano, Val Sesia, Val Chiusella e Cervo) e le aree a sud H (Scrivia), G (Belbo e Bormida) e F (Valle Tanaro).

Attenzionate tutte le altre porzioni di territorio. La zona C (Orco, Lanzo, Bassa Val Susa e Sangone), D (Alta Val Susa, Chisone, Pellice e Po), E (Valli Maira, Varaita e Stura), I (pianura settentrionale orientarle che comprende alessandrino, astigiano, biellese, novarese, torinese e verbano), L (pianura torinese e colline tra torinese, cuneese, astigiano e alessandrino) e M (pianura cuneese).

Per quanto riguarda la nostra provincia due aree su tre (zona E e M) sono in giallo. La zona F, più orientale, è in verde.

Si ricorda che in giallo, lo scenario solitamente atteso evidenziato da Arpa, prevede possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.