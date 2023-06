Borgo, conto alla rovescia per la Festa della comunità e del quartiere di Gesù Lavoratore

Tutto pronto a Borgo San Dalmazzo per la Festa della comunità e del quartiere di Gesù Lavoratore.

Piazza della Meridiana sarà il fulcro dell'evento che terrà banco da venerdì 9 a lunedì 12 giugno.

Organizza il Gruppo Amici Borgo Nuovo insieme a Comune, Parrocchia ed Ente Fiera Fredda.

“Andiamo avanti! - scrive Alessandro Isoardo, neopresidente del Gruppo Amici Borgo Nuovo -. Lo facciamo perché ci piacciono le tradizioni, perchè abbiamo imparato che 'lavorare insieme' tra amici è bello, gratificante. Perché è giusto continuare per quelli che non si sono più ma che sicuramente avrebbero voluto fare festa lavorando per la comunità e non di meno andiamo avanti con l'intento di trasmettere a chi viene a fare festa con noi, quanto sia bello lo stare insieme tra amici”.

Ricco il programma.

Si comincia venerdì 9 con la camminata “Diamoci una mano correndo forte e piano: marciamo insieme per i diritti dei bambini”. Un modo per celebrare l'ultimo giorno di scuola insieme ai bimbi degli asili Tonello, via Giovanni e Monterosa, e gli alunni delle elementari Don Roaschio e Don Luciano, accompagnati dai loro insegnanti. Ritrovo alle 9 al piazzale delle medie.

La serata in piazza della Meridiana dalle 19,30 street food ed esibizione della “Fool Party Band”. Si tratta del primo appuntamento delle manifestazioni estive 2023 organizzato da Comune, Ente Fiera e Consulta Giovani.

Sabato 10 giugno dalle 20 cena per tutti (antipasti misti, orecchiette al ragù di carne, carne alla brace con patatine fritte, dessert e acqua) e poi musica con Loris Gallo e la sua orchestra.

Domenica 11 giugno alle 10.30 santa messa seguita da aperitivo in musica, poi il pranzo comunitario (antipasti misti, raviole al ragù di carne, arrosto di maiale con patatine e dessert). Prenotazioni per il pranzo entro l’8 giugno in parrocchia. Durante la giornata musica in compagnia di Fabros. Nel pomeriggio, a cura del Circolo Borgo Scacchi, gioco in piazza per avvicinare grandi e piccini al mondo degli scacchi, poi giochi per bambini con gli animatori delle parrocchie.

Lunedì 12 giugno la sesta edizione di “4 passi all’ombra del campanile”, manifestazione sportiva non agonistica di corsa, camminata, nordic walking e fitwalking: un percorso di 6 chilometri, ridotto per i bambini. Ritrovo alle ore 19 in piazza della Meridiana, con partenze alle 19.30 per i bimbi e alle 20 per gli adulti. A seguire la “cena dello sportivo” (pasta, salsiccia alla brace, patatine e acqua per tutti).