Emozioni per il live della Controvento Nomadi Tribute Band a Castagnole Lanze

Proprio nel tempio della musica nomade si sono dati appuntamento lo scorso 28 maggio i fans che hanno scaldato con cori e applausi la piazza. E pubblico in delirio quando ha fatto la sua comparsa tra i musicisti Beppe Carletti, storico tastierista e leader del complesso di Novellara, nato nel 1963, insieme al compianto Augusto Daolio. Con lui c’era pure un altro pezzo da novanta dei Nomadi, Yuri Cilloni, per una serata d’eccezione arricchita da canzoni che hanno fatto da colonna sonora a diverse generazioni.

Una lunga amicizia lega i Nomadi ai Controvento: sono stati proprio loro a produrre “Polvere bianca”, il primo cd della giovane formazione cuneese, che ha riscosso gradimenti e consensi in tanti palcoscenici e serate del tour. Come il famoso gruppo di Novellara, i Controvento sono affezionati al territorio, vantano un rapporto di complicità con il pubblico (persino in Liguria e nel vercellese, in cui hanno suonato e incantato in diverse occasioni) e si mantengono fedeli a semplici parole d’ordine musicali.