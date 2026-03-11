“Terre alte, vite profonde”: secondo evento collaterale alla mostra “Storie dell’altro ieri” di Alba

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00, si terrà il secondo appuntamento del programma di eventi collaterali alla mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop.

L’incontro, dal titolo “Terre alte, vite profonde”, è organizzato dall’Associazione Alec – Gianfranco Alessandria e proporrà un momento di dialogo e approfondimento su alcuni dei temi affrontati nella mostra.

Protagonisti della conversazione saranno Antonio Buccolo, Matteo Cerrina e Celeste Oricco, che dialogheranno con il pubblico offrendo diversi punti di vista sulla storia, la cultura e le tradizioni dell’Alta Langa.

Fotografo e studioso del territorio, Antonio Buccolo – coautore di numerosi e importanti volumi dedicati ad Alba e alle Langhe – presenterà il tema dal punto di vista storico. Matteo Cerrina, autore del libro “Da area marginale a terra originale. L’alt(r)a Langa”, offrirà invece una lettura antropologica del territorio. Celeste Oricco, autrice del volume “Memorie del Pavaglione”, racconterà infine l’esperienza e le storie tramandate da Luigina Martino e Teresina Martino, rispettivamente sua madre e sua zia, custodi di memorie e testimonianze di vita dell’Alta Langa.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire, attraverso sguardi diversi ma complementari, il patrimonio umano, storico e culturale di un territorio che la mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” intende riportare alla luce.

Appuntamento quindi sabato 14 marzo, alle ore 17:00 in Alba, Corso Torino 18.

Ingresso libero e gradito, fino ad esaurimento posti.