Il tenore Ugo Benelli torna a Lurisia con La Cenerentola di Rossini

Nel prossimo mese di luglio il tenore Ugo Benelli tornerà a Lurisia Terme per tenere il corso di canto lirico, imperniato, quest’anno, su “La Cenerentola” di Rossini. Il cantante genovese, interpellato telefonicamente, ha affermato: «A 88 anni ho ancora voglia di lavorare con entusiasmo insieme a un gruppo di giovani cantanti per aiutarli a perfezionarsi nella tecnica e nell'interpretazione vocale. Perciò a luglio terrò una Master Class a Lurisia, dove iniziai nel 2005 con l'opera “Gianni Schicchi” di Puccini, che segnò il debutto di un giovanissimo mezzosoprano irlandese, Tara Erraught, che oggi è famosa in tutto il mondo. Quest'anno studieremo e metteremo in scena il lavoro rossiniano con cantanti provenienti da America, Irlanda, Germania, Francia, Cina e naturalmente Italia. “La Cenerentola” mi è particolarmente cara perché l'ho eseguita molte volte sia alla Scala che a Vienna e a Mosca, oltre ad averla incisa per le case discografiche Decca e Acanta. Recentemente hanno trasmesso in Rai per tre volte il film di quest'opera girato nella Reggia di Sans-Souci, comprendente nel cast il grande baritono Sesto Bruscantini e la protagonista Bianca Maria Casoni per la direzione del M° Piero Bellugi.»

Ugo Benelli è stato uno dei cantanti lirici più acclamati della seconda metà del Novecento. Il suo repertorio nel primo ventennio di attività si incentrò soprattutto sulla produzione leggera del belcanto a cavallo tra la seconda metà del Settecento e la prima dell’Ottocento, da Haydn a Auber, passando soprattutto per Mozart, per il prediletto Rossini e per Donizetti. Successivamente si ampliò, fino a toccare lavori del Novecento, come il “Wozzeck” di Berg. Benelli ha cantato nei principali teatri internazionali, dalla Scala di Milano all’Opera di Vienna, dal Metropolitan di New York al Covent Garden di Londra, dal Festival di Salisburgo a quello di Glyndebourne. Nel 2018 gli è stato assegnato il Premio “Opera- Città di Mondovì” come voce illustre.

L’appuntamento, per chi vorrà conoscere il maestro Benelli ed assistere alla messinscena de “La Cenerentola”, con accompagnamento pianistico di Michela Forgione, è per la sera del prossimo 30 luglio al Palaterme di Lurisia (ore 20.45). Ingresso libero.