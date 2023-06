Sommariva del Bosco, si presenta "Camminare nel paesaggio, il Roero tra itinerari di pianura e collina"

Serata di presentazione della rete sentieristica di Sommariva del Bosco: con la partecipazione di Adriana Elena My, Presidente Regionale di Italia Nostra e Irene Ciravegna, Insegnante e Gestalt counselor.

Nel territorio di Sommariva del Bosco i sentieri esistono da sempre. Li percorrono i residenti e anche i forestieri che attraverso la sempre più fitta rete di informazioni fornita da internet sono venuti a conoscenza della peculiarità del nostro territorio.

Da oltre un anno però i volontari di alcune associazioni sommarivesi hanno cominciato a parlare di sentieri in modo diverso: si sono confrontati, hanno tracciato percorsi tematici con diverse soluzioni per dotare anche Sommariva del Bosco, Porta del Roero, di una rete sentieristica percorribile sia a piedi, sia in bicicletta. La collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche e dei Boschi del Roero è stata fondamentale, come pure il sostegno finanziario dell’Amministrazione comunale.

Progettare una rete sentieristica non vuol dire solo mettere dei cartelli indicatori o stampare una cartina: camminare immersi nell’ecosistema che si attraversa o nell’ambiente urbano vuol dire ammirare e preservare l’unicità di un paesaggio, di un sito e della loro storia.

La posizione geografica di Sommariva del Bosco ha suggerito innanzitutto la realizzazione di sentieri di avvicinamento al Roero che si collegano con una rete sentieristica già consolidata. Altri si snodano lungo le campagne della parte alta con panorami sull’arco alpino di grande ampiezza e bellezza. Ai percorsi collinari si sono aggiunti i sentieri di pianura lungo corsi d’acqua, risorgive, gorghi, antichi cascinali e territori ricchi di avifauna e biodiversità. Infine sono stati tracciati alcuni sentieri urbani che raccontano la storia di Sommariva del Bosco, un paese di confine ricco di chiese, di vestigia di antiche fortificazioni, nonchè la storia della “Bella addormentata nel bosco”, tratteggiata nel percorso del “Paese di fiaba” realizzato nel 2013.

Con uno sviluppo di oltre 90 Km. sono stati creati percorsi ad anello individuando due punti di partenza: uno nell’area centrale in piazza Seyssel, punto di riferimento per i sentieri urbani e di pianura, atto ad accogliere visitatori e supportare le attività commerciali ed artigianali esistenti; l’altro al Parco del Bersaglio, un sito caro ai sommarivesi e immerso nel verde, da cui si dipanano i sentieri di avvicinamento ai boschi del Roero.

Alla serata di presentazione del 16 giugno interverranno di due illustri relatrici, Adriana Elena My, presidente regionale di Italia Nostra e Irene Ciravegna, insegnante e Gestalt counselor, che parleranno del concetto di paesaggio sotto diverse angolature.