“Masche, puca e sarvanot”, a Cuneo un workshop sul folklore tra Irlanda e Piemonte

La Società Corale Città di Cuneo, in collaborazione con Celtic Harp International Academy e Rondò dei Talenti, organizza sabato 21 marzo 2026, dalle 16.00 alle 18.00, presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, il workshop “Masche, puca e sarvanot” dedicato alle letterature comparate tra Irlanda, Piemonte e altre tradizioni.

L’iniziativa, curata da Anna e Chiara Giordano, Alex Bianchi e Paolo Rolfo, è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni e propone un’esplorazione del folklore attraverso racconti popolari irlandesi e piemontesi, evidenziando tratti antropologici e letterari comuni legati al sostrato celtico.

Gli obiettivi includono l’avvicinamento alla cultura celtica mediante confronto tra Piemonte e Irlanda, l’apprendimento di leggende affini, l’identificazione di elementi condivisi e l’ascolto dell’arpa celtica, strumento tipico del folklore di area celtica.

Per informazioni e prenotazioni: sito rondodeitalenti.it.