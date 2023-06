Torna "Mondovì Mountain Film": giovedì 15 giugno l'apertura con un focus sull'alpinismo femminile

Torna, in versione primaverile, il Mondovì Mountain Film, la rassegna cinematografica di montagna organizzata dal CAI Mondovì con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio della Città di Mondovì. La rassegna è ormai giunta alla sesta edizione.



Il primo appuntamento è per giovedì 15 giugno alle ore 21,30 in piazzetta Moizo, a Mondovì Breo, davanti alla chiesa di Sant'Agostino, per una serata dedicata alle donne alpiniste e alla loro visione della montagna. Ospite dell'evento, l'atleta monregalese Francesca Zucco, scialpinista e alpinista che sta portando il nome di Mondovì nelle maggiori competizioni internazionali.



Classe 1997, nata e cresciuta a Mondovì, Francesca ha cominciato a praticare scialpinismo da ragazza quasi per caso, grazie alla sua famiglia. "Non ho mai vissuto lo sport come una costrizione - racconta -. Da bambina ne ho praticati diversi, dalla danza allo sci. Un giorno mio papà, che ha sempre fatto scialpinismo, mi ha detto: "Proviamo". Di lì è cominciato tutto". Una passione, quella per "le pelli", che è diventata presto impegno agonistico di altissimo livello e che l'ha portata a tagliare il traguardo delle più importanti gare della disciplina. Per citare solo le ultime della stagione appena conclusa, la Monterosa Ski Alp, che l'ha vista salire sul secondo gradino del podio con la compagna di cordata Tatiana Locatelli, e il quarto posto allo storico Trofeo Mezzalama. Agonismo sì, ma non solo. È stato proprio lo scialpinismo ad avvicinarla a una montagna che oggi vive a 360 gradi: verso i vent'anni, infatti, ha cominciato anche a praticare alpinismo, conquistando molte "classiche" dell'arco alpino, dal Monte Rosa alla traversata dei Lyskamm, fino alla vetta del Monte Bianco in giornata. Oggi è stata riconosciuta dal CAI tra i quaranta alpinisti emergenti (di cui 12 donne) del panorama italiano.



Al Mondovì Mountain Film, Francesca Zucco racconterà la sua esperienza, ripercorrendo con immagini e video i traguardi più belli e più difficili della sua carriera e condividendo con il pubblico sogni e progetti futuri.



Il suo intervento sarà aperto dalla proiezione del cortometraggio "The Traverse", film documentario dei registi-alpinisti Ben Tibbetts e Jake Holland, dedicato alla traversata sci ai piedi delle due atlete Valentine Fabre e Hillary Gerardi da Chamonix a Zermatt. Cento chilometri di scialpinismo non-stop sulla Haute Route, tra la bellezza severa delle Alpi e alcuni dei passaggi più impegnativi al mondo, con l'obiettivo di essere le prime donne a portarla a termine. La pellicola verrà proiettata in collaborazione con il Trento Film Festival.



"Per la prima volta - dichiara il neo eletto presidente della Sezione di Mondovì, Pietro Manassero - il Mondovì Mountain film viene realizzato per le strade del centro, per promuovere sempre più la conoscenza e la cultura della montagna in un luogo che, anche semplicemente per collocazione geografica, ne è naturalmente attratto. Si rafforza così, dunque, la collaborazione con la Città di Mondovì, in cui la nostra sede è radicata ormai da oltre un secolo. Siamo felici, poi, di poter avviare il Festival ospitando Francesca Zucco, atleta di altissimo livello del nostro territorio, cui va il nostro ringraziamento".



Gli appuntamenti del MMF sono a ingresso libero.