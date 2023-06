Famiglie in villa, parte la seconda edizione a Villa Radicati

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno di Famiglie in Vi8lla l’associazione Arte Terra e Cielo in collaborazione con Acb Eventi ripropone una trilogia spettacoli, pensati e studiati per famiglie.

“ Il tutto in una una cornice che permette di sentirsi in una favola a due passi da casa – evidenziano gli organizzatori - i più piccoli con genitori, fratelli, nonni, troveranno il modo per trascorrere delle domeniche rilassate, divertenti e stimolanti".

Le tre date sono l’11 giugno, 2 luglio e 17 settembre. Nel primo incontro che si terrà domenica 11 giugno viene proposto un originale laboratorio ad opera di Jacopo Tealdi (quello delle mani).

“Parliamo di un incontro di ginnastica mentale per adulti accompagnati. Questa disciplina si traduce in un insieme di tecniche miste, dal mimo allo yoga per le dita sino ad arrivare a elementi della lingua dei segni. Lo scopo di questo allenamento è approfondire la comunicazione gestuale, la percezione di sè, la coordinazione motoria ed emotiva”.

Per partecipare alla lezione ogni adulto presente deve essere accompagnato da un bambino/ragazzo al di sotto dei 13 anni.

Lo scopo è vivere questa esperienza fatta di piccole sfide sensoriali, in termini molto giocosi, per permettere ad adulti e bambini di condividere imparando ad emozionarsi e riscoprire la relazione adulto - bambino presente in ognuno. Costo dell’iscrizione 20 euro a in cui è compresa la partecipazione al lab per una coppia e l’ingresso con visita alla Villa per tutto il nucleo familiare (con la possibilità di apprezzare la rassegna Sovversive, le cui opere saranno esposte sino al 2 luglio. Prenotazioni wapp al 351/9038507.

Orario del lab mattutino ore 11 Orario del lab pomeridiano ore 16. In ogni gruppo dovranno essere presenti come minimo 5 coppie.

Da segnalare la possibilità di fare pic nic nel giardino della Villa (per chi volesse usufruire del servizio catering/cestino potrà chiamare il Tiffany Caffè al numero 0175/47281 oppure wapp al 380/1387369).