Aido Bagnolo, Barge e Valle Po: un evento per ringraziare i donatori

Il gruppo intercomunale Aido di Bagnolo P.te, Barge, Valle Po ha organizzato un evento per sabato 10 giugno a Sanfront in località Comba Albetta - Cappella di San Bernardo.

"Il ritrovo sarà dedicato a ricordare e ringraziare tutti i donatori con un particolare pensiero a quelli del nostro territorio che negli anni passati sono deceduti ed hanno donato organi, tessuti o cellule (34 in tutto) - si legge nella nota - Un grande gesto di Solidarietà e Amore verso il prossimo col quale altre persone sono Rinate riprendendo una vita normale o comunque migliore.

Non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai la scelta da loro fatta direttamente in vita o tramite i famigliari dopo il decesso. Ci fa piacere invitare i famigliari dei Donatori di organi e tutti i Donatorì o non ancora donatori, alla celebrazione della Santa Messa celebrata da don Biagio Chiapello ed al seguito dell’evento come da programma allegato.

Sarà un momento di preghiera, di riflessione, di meditazione, di incontro amichevole, in una località che si presta per l’ambiente e la tranquillità a ricordare chi è sempre nei Cuori dei parenti/amici, nei Cuori dei Trapiantati e dei donatori viventi.

Sarà anche l’occasione per avere informazioni su come diventare un donatore e perché no diventarlo cogliendo l’opportunità, facendo una scelta consapevole ed altruistica per il futuro. I volontari AIDO saranno presenti con postazione informativa, materiale divulgativo e gadget.

Il pensiero e l’attività dell’AIDO è sempre rivolta quotidianamente a far sì che le lunghe liste di attesa per un trapianto di organi, tessuti e cellule ( oltre 8.000 persone in attesa) si accorcino sempre di più ma non per morte dei pazienti ma per avere ricevuto il Dono più Bello di amore e solidarietà di chi purtroppo ci lascia.

Dopo la Santa Messa ed una breve commemorazione, seguirà la premiazione dei ragazzi delle classi terze delle secondarie di primo grado degli Istituti scolastici di Barge, Bagnolo P.te, Revello, Sanfront e Paesana, nell’ambito del concorso indetto dall’AIDO,ADMO e Donatori Sangue ADAS/FIDAS nell’ambito del progetto “Oggi a scuola imparo a Donare” finalizzato ad informare/formare gli oltre 230 studenti del corrente anno scolastico, sulle tematiche della Donazione a 360 gradi ( Sangue,Midollo Osseo e Organi).

Per chiudere infine il pomeriggio, l’AIDO offrirà una merenda in amichevole compagnia."