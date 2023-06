Lavori sulla Saluzzo-Savigliano: per un mese previste chiusure e sensi unici alternati

Da lunedì 19 giugno per un mese, fino al 20 luglio, l’Anas ha previsto una serie di cantieri di riasfaltatura sulla ex statale 662 Saluzzo – Savigliano. Si tratta di una nuova “campagna” di posa di asfalto, dopo i lavori effettuati ad ottobre 2022. Il rettilineo di 12 km che unisce le due città è passato dalla Provincia ad Anas nel 2021. I tecnici hanno previsto durante il giorno periodi di senso unico alternato con semaforo o con personale di cantiere e anche chiusure notturne a tutti i veicoli, esclusi mezzi di soccorso e residenti lungo la tratta. Per gli spostamenti saranno indicati i percorsi alternativi via Lagnasco e Monasterolo, oppure via Lagnasco, percorsi sempre consigliabili durante tutto il mese. La gran parte degli interventi non riguarda il territorio del Comune di Saluzzo, ma avranno effetti su tutti coloro che da Saluzzo si recano verso Savigliano, verso la rete autostradale e verso altri Comuni della provincia e della regione. I lavori inizieranno dal km 18 + 630, cioè partendo da Savigliano verso Saluzzo, dall’ingresso dell’area artigianale di “Bianco Arredamenti” e di “A&C sistemi”, subito dopo lo stabilimento “Panna Elena” e fino al km 19 + 850, cioè dopo la rotatoria nuova dall’area industriale, dopo la Saint Gobain e circa 200 mt dopo il ristorante “Brandè”: - il 19, 20 e 21 giugno i lavori riguardano la corsia sinistra, cioè quella in direzione Saluzzo, partendo da Savigliano. Ci saranno sensi unici alternati di giorno dalle 7 alle 19 e chiusura totale dalle 20 alle 6 fra 19 e 20 giugno e fra 20 e 21; -solo il 21 giugno, dalle 7 alle 19, lavori sulla nuova rotonda prima della Saint Gobain, lato sinistro; - 22 e 23 giugno, orario 7-19, corsia destra dal km 18 + 630 al km 19 + 850; - solo il 23 giugno, dalle 7 alle 19, lavori sulla nuova rotonda prima della Saint Gobain, lato destro. La settimana seguente, a partire da lunedì 26 giugno, l’intervento sarà da poche decine di metri prima della rotonda per Lagnasco e Scarnafigi, per i due km successivi, cioè dal km 22 + 080 (la rotonda è al km 22 + 100) fino al km 24 + 200, cioè poco oltre l’incrocio con via Praetta e strada Grangia dove c’è il velox fisso: - il 26, 27, 28, 29 giugno, orario 7-19, senso unico alternato per lavori alla corsia sinistra; - nelle notti fra 26 e 27 e fra 27 e 28 giugno, orario 20-6, chiusura totale notturna (si tratta delle ultime due notti di stop alla circolazione); - il 29 e il 30 giugno, orario 7-19, cantiere alla rotonda per Lagnasco e Scarnafigi. Dal 3 al 7 luglio, solamente in orario diurno 7-19, dal dal km 22 + 080 al km 25 + 160, cioè ancora un km oltre verso Saluzzo, nuovo asfalto sulla corsia destra che non era ancora stata interessata. Il 10 luglio, dalle 7 alle 19, operai sulla corsia sinistra fra il km 24 + 200 e km 25 + 160.

L’11 e 12 luglio, dalle 7 alle 19, il cantiere sarà sul ponte sul Varaita, km 21+ 100, su entrambe le corsie.

Il 13 e 14 luglio, dalle 7 alle 19, lavori corsia sinistra dal km 25+780 a 27 + 100, cioè dal bivio con regione Ruata Eandi fino a dopo la rotonda della tangenziale Est, già a Saluzzo.

Il 17 e 18 luglio, dalle 7 alle 19, lavori corsia destra dal km 25+780 a 27 + 100.

Il 19 luglio, sempre 7-19, lavori per 400 mt dopo la nuova rotonda prima dell’ingresso di Savigliano, corsia destra, il 20 luglio, corsia sinistra.

“Ci confrontiamo in modo costante con Anas - dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – perché continui con interventi di miglioramento su quella che è l’arteria forse più importante per il nostro territorio, perché collega Saluzzo e le Terre del Monviso, la comunità di residenti e tutte le aziende, verso la rete autostradale e gli altri snodi logistici della provincia. Questo “pacchetto” di nuovi asfalti è un buon risultato. Intanto, continuiamo ad insistere su altri versanti per la riapertura della ferrovia e per la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture necessarie per supportare lo sviluppo economico e sociale di questo angolo di Piemonte”.