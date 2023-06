Fidapa Saluzzo, Bruna Chiotti è la nuova presidente per il biennio 2023 - 2025

Bruna Chiotti è la nuova presidente Fidapa Saluzzo per il biennio 2023-2025.

Il cambio al vertice con l’elezione del nuovo direttivo è avvenuto ieri sera, al Monastero della Stella.

Insieme alla presidente sono state elette: Giuliana Risso, nel ruolo di vicepresidente, Luisa Borrega segreraria e Gabriella Negro, tesoriera. Revisori dei conti: Rita Antonaci, Laura Gissi, Laura Valinotti.

Le nuove consigliere della sezione di Saluzzo della Federazione italiana Donne Arti, Professioni Affarii sono: Carla Colombero, Gemma Capello, Anna Richetta, Marisa Russotti, Carla Ghigo, Clara Giordano.

Barbara Orusa, attuale presidente in carica ancora fino al 30 settembre, ha esternato i suoi auguri di buon lavoro alla nuova presidente. "Anche questo secondo biennio da presidente, seppur mpegnativo è stato per me una bellissima esperienza, in cui mi sono buttata con una maggiore conoscenza dei meccanismi, grazie al precedente mandato. Abbiamo realizzato un programma di conferenze su temi di grande attualità, viaggi, visite ai nostri beni artistici, visite a mostre.

A settembre tornerà Cristiana Vivalda, già ospite della Fidapa Saluzzo ad aprile con le sue emozioni di musica e i libri . Resto a disposizione per continuare a collaborare alle iniziative che verranno proposte".