Dosi di cocaina in auto: arrestato spacciatore ventenne domiciliato ad Alba

I Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Belbo, durante un routinario controllo alla circolazione stradale, disposto dall’Arma per garantire il regolare svolgimento in sicurezza della sagra cossanese degli In, alle prime ore della scorsa domenica, hanno dapprima sottoposto a controllo e successivamente arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un ventenne italiano di origini macedoni domiciliato ad Alba. I militari, nel corso del controllo nei pressi dell’abitato di Cossano Belbo, hanno dapprima rinvenuto nell’abitacolo dell’autovettura del giovane alcune dosi di cocaina, ragione per cui hanno esteso le ricerche presso la sua dimora, ove sono stati rinvenuto ulteriori 30g di cocaina, 400g di hashish e 3000€ in contanti, il tutto maldestramente occultato all’interno di alcune bustine di plastica, unitamente ad un bilancino e a svariato materiale da confezionamento nella cameretta del ragazzo. Al termine delle operazioni di perquisizione e fotosegnalamento, i Carabinieri hanno dunque arrestato il ragazzo, nei confronti del quale l’Autorità Giudiziaria astigiana ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Occorre ricordare che le indagini sono tutt’ora in corso, anche al fine di reperire eventuali elementi a discolpa dell’arrestato, che, in ogni caso, è da considerarsi innocente sino all’emissione di una sentenza di condanna definitiva.