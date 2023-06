A Chiusa di Pesio le premiazioni del concorso letterario nazionale "Alfonso Di Benedetto"

Domenica 4 giugno nella bella cornice della città di Chiusa di Pesio, presso la Sala Incontri del parco naturale Marguareis si è svolta la XXVIII edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto".

Durante la cerimonia non sono mancati i momenti commoventi che hanno raggiunto i presenti con la recitazione delle liriche. Uno molto toccante quando Giuseppe Aprile ha dedicato alcuni versi al dramma che ha coinvolto Giulia Tramontano.

Il sindaco di Volterra, in segno di stima per il lavoro svolto, ha inviato due volumi sulla propria città al sindaco ed assessore alla cultura di Chiusa di Pesio.

Il concorso letterario si articola in sei sezioni più quella dedicata alle scuole ed intitolata a Marco Alessio Capezzuoli, giovane studente e poeta prematuramente scomparso.

I premiati

Sez. "A" poesia inedita in lingua italiana

1° Galletti Giuseppe Di Domodossola (VC): 1° classificato Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica “Luci d'agosto;

2° Braceschi Roberta: Ponticelli d’ongina 2° classificato Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Battito”;

2° Galimberti Giuliana di Mozzate (CO): 2 classificato ex aequo Sez.”A” poesia in lingua italiana” con la lirica “Nascosta in un palpito”;

3.Aprile Giuseppe di Cuneo: 3° classificato Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Come dentro un sogno”;

M.O. Pani Gino Borgo San Dalmazzo (CN) : menzione d'onore Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Il silenzio”;

M.M. Giampietri Mario di Navellin (AQ). Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Che bello”;

SEG. Fantin Diego Thiene (VI): segnalato dalla Giuria Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Nel mondo che non c'è;

SEG. Bogetto Mirella di Savona: segnalato dalla Giuria Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Erano bianche”;

SEG. Donatelli Teresa Isola Rizza (VI): segnalato dalla Giuria Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Poeta...che fa?”;

SEG. Gregorj Luisa dib Lancenigo (TV): segnalato dalla Giuria Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Non è partito il pettirosso”;

SEG. Mosconi Francesco Maria di Ivrea (TO): segnalato dalla Giuria Sez.”A” poesia in lingua italiana con la lirica: “Ragazza madre”

Premio speciale della critica

Anzanel Laura di Arcore (MI): premio speciale della Critica, Sez.”A” poesia in lingua con la lirica “Pensieri confusi (che sanno di buono)”.

Premio speciali della giuria

Gastaldi Ines di Bardineto (SV) Premio speciale Giuria Sez. “C” libro di narrativa con il volume ”Animali, fate e gnomi”

Premio speciali della giuria

Raso Ermano Di Caselle Torinese (TO) per essersi classificato al 2° posto nella Sez. “A” poesia in lingua italiana con la lirica “La nostra passeggiata tra le stelle”; 1° classificato Sez. “F” Silloge “Fiocchi di emozioni”.

Vincitore assoluto

Muscardin Rita di Savona : Vincitore assoluto per aver raggiunto il maggior punteggio nella Sez.:“A” poesia in lingua italiana, con la lirica: “Resta ancora il mare”– Sez. “D” con il libro di poesia “Ascoltavo il mare piangere con me – Sez. “E” racconto o novella breve, con il racconto: “Oltre le nebbie del tempo”– Sez. “F” silloge, con la raccolta “Chi conforta il mare nelle sue tempeste”.

Sezione “B” Poesia in tutte le lingue d’Italia

1° Cantamessa Maria Teresa di Ivrea: 1°classificato Sez.”B” poesia in tutte le lingue d’Italia con la lirica “Color dj’arcòrd – Il colore dei ricordi”;

2°Vaira Lorenzo di Sommaria del Bosco: 2° classificato Sez.”B” poesia in tutte le lingue d’Italia con la lirica “Col basin a mia mare – Quel bacio a mia madre”;

3° Rossi Attilio di Carmagnola: 3° classificato Sez. “B” poesia in tutte le lingue d’Italia con la lirica “Arcordanse - Rimembranze”.

M.O. : Tachis Franco di Poirino (TO) menzione d’onore Sez.”B” poesia in tutte le lingue d’Italia: “Mi pensava che…- Io pensavo che…”;

Sezione “E” Racconto o novella breve

1° classificato Aldreani Gabriele di Pesaro: 1° classificato Sez. “E” racconto o novella breve con il testo “Ascoltate la biblioteca”

2° classificato Maenza Salvatore di Roletto (TO): classificato Sez. “E” racconto o novella breve “Il battito del mio cuore”;

3: classificato Marchetto Aldo di Sanremo (IM): 3° classificato Sez. “E” racconto o novella breve “Omar il poeta”;

MO Menzione d’onore a Sbalzarini Fabio diVerceia (SO): menzione d’onore Sez. “E” racconto o novella breve “Rouge ”.

MM Menzione di merito a Lunari Evelena di Sanremo (IM): menzione di merito Sez. “E” racconto o novella breve “Stellina”;

MM Menzione di merito a Gonella Giorgio di Ceva (CN): menzione di merito Sez. “E” racconto o novella breve “Grigio ed indaco. Aneyxia e Abebeothata. Due dei tanti draghi”;

Sezione “F” Silloge

1°Marchetto Anita di Chiomonte (TO): 1° classificato Sez. “F” silloge “L’incanto della natura”;

2°Penso Mara: 2° classificato Sez. “F” silloge “Eternità”;

3° Filiputti Marina di Thiene (VI): 3° classificato Sez. “F” silloge “Scorre il tempo tra le dita”.

Sez."G" Scuole

Scuola primaria

1° classificato: Giovannini Leonardo con la lirica “Il mio diritto è giocare” Scuola Primaria Santa Chiara Volterra, classe 5°;

2° classificato Staccioli Jacopo con la lirica “Il mio diritto è giocare” Scuola Primaria Ponteginori (PI), Classe 4°;

2° classificato ex aequo: Fortunato Nora con la lirica “Il mio diritto è giocare” Scuola Primaria Villeamagna (PI) classe 5°;

3° classificato Occhipinti Anita con la lirica “La mia città” Scuola Primaria di San Lino Volterra (PI), classe 5°;

3° classificato ex aequo: Armenise Mirko con la lirica”Il mio diritto è giocare” Primaria di Saline di Volterra (PI), classe 5°.

Scuola primaria di 2° grado

1° classificato: Taddei Francesco con la lirica “I diritti dei più giovani” Scuola Primaria 3° B. di Volterra;

2° classificato: Licari Mattia con la lirica “I diritti dei più giovani” Scuola Primaria 3°A di Volterra;

2° classificato ex aequo: Giustarini Anna con la lirica “I diritti dei più giovani” 1°A. di Volterra;

3° classificato Baldasserini Martina con la lirica “I diritti dei più giovani” Scuola Primaria di 3°B. di Volterra ;

3° classificato ex aequo: Zacchi Rachele “Il valore dell’uguaglianza” 2°F. Volterra.;

Scuola secondaria di 1° grado Pomarance





1° classificato: Agaci Ester con la lirica “Le stelle” Scuola Secondaria di 3°A di Pomarance (PI);

2° classificato: Del Giudice Nicolas con la lirica “Poesia sul rispetto” Scuola Secondaria di 3°E di Monteverdi (PI);

2° classificato ex aequo: Pace Matteo con la lirica “Fiume Cornia” Scuola Secondaria di 2°C Monteverdi (PI);

3° classificato: Bejula Meleke con la Lirica “Te stessa” Scuola Secondaria di 2°D. di Montevedi. (PI);

3° classificato ex aequo: Gaffaroni Ilaria con la lirica “L’amicizia” Scuola Secondaria 3°B di Pomarance (PI).

Liceo Volterra

1° classificato: Castelli Sabrina con la lirica “Soldati” Liceo di Volterra;

2° classificato:Verdianelli Lorenzo con la lirica“Suicidio” Liceo di Volterra;

Disegni media di Volterra

1° classificato: Bonora Benedet,ta 3^ A” Volterra;

2° classificato: Ducceschi Lorenzo, 1^ C” Volterra;

2° classificato ex aequo: Nasoni Leonardo, 1° “A” Volterra;

3° classificato: Cucini Chiara, 3^ C” Volterra;

3° classificato ex aequo: Romeo Sofia, 3^ B”;

3° classificato ex aequo: Lenzi Alissa, 1^ F” Volterra”