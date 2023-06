Dall’8 all’11 giugno ripartono i festeggiamenti alla Villa di Verzuolo

La novità di quest’anno l’Ape Villa con prodotti di aziende del territorio (Caseificio ValVaraita, Gastronomia Falcone, El Panatè d’la Vila, San & Bun).

Medesima filosofia anche per la cena del Sabato “Scegli il tuo piatto preferito” dove i commensali potranno gustare il gnocco fritto della Pro Loco di Verzuolo, hamburger vergnese dell Pro Loco di Vergne, in anteprima la lasagna d’la Vila preparata dalla Gastronomia Cucina Amica, il prosciutto Crudo di Cuneo, gli antipasti e dolci di San & Bun i formaggi della Valle Varaita. Il tutto con Birra Kauss e Cocktail per tutta la serata.

Il sabato vedrà il debutto del “Villino” la moneta ideata dalla Pro Loco.

Il programma prevede giovedì sera risate e comicità con la “Mezz’ora Canonica” con Filippo Bessone e Luca Occelli, il venerdì per la prima volta sul palco della Villa la band piemontese I Farinedi D’la Brigna con lo spettacolo V.I.P, il sabato il gradito e richiestissimo ritorno della band gli Acustica e si concluderà la domenica con l’affermato Folk Festival delle Corali Piemontesi presentato da Sonia De Castelli e con le canzoni delle Mondine, I Giuvu D’na Volta e Veronica Cuneo.

La domenica pomeriggio sarà anche l’occasione con la guida dei volontari dell’Acv di visitare l’antica parrocchiale.

Vi aspettiamo numerosi per la prenotazione dei posti potete inviare un messaggio whatsapp al 3292169741 il costo di ingresso è 6€ per le serate di giovedì, venerdì e sabato con Ape Villa € 15, ingresso libero con consumazione facoltativa la serata di sabato.