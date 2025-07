A Santo Stefano Belbo la Notte Gialla 2025 nel segno del Moscato d'Asti

Dopo lo storico passaggio del Tour de France dello scorso anno, sabato 26 luglio torna, a Santo Stefano Belbo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate langarola: la Notte Gialla – Moscato d’Asti sotto le stelle, una serata in cui il borgo si veste di luci, musica e profumi, per accogliere residenti e visitatori in un’atmosfera calda, festosa e tutta da gustare.

Organizzata dal Comune di Santo Stefano Belbo, in collaborazione con l’Associazione Vitis e “Una Pro Loco ci vuole”, la manifestazione si inserisce nel piano di sviluppo locale “Un Paese ci vuole” e promette un’esperienza coinvolgente, capace di raccontare l’identità del territorio con autenticità.

Dalle ore 19.00, le vie del centro si animeranno con bancarelle di artigianato e prodotti tipici, in un percorso enogastronomico che unirà qualità e convivialità. A dare il via ufficiale alla serata sarà il brindisi con il cocktail dell’estate, proposto dal Consorzio dell’Asti DOCG e preparato con Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG.

A seguire, un itinerario del sapore: piatti della tradizione locale, vini delle cantine del territorio e specialità per tutti i palati accompagneranno i visitatori in una scoperta lenta e gustosa.

“Siamo lieti di proporre la ‘Notte Gialla’ in questa calda estate – ha dichiarato il sindaco Laura Capra –. Offrire una serata ricca di eventi non solo ai Santostefanesi, ma a chiunque voglia scoprire il nostro paese, è parte della visione della nostra Amministrazione. Per questo abbiamo pensato a un programma vario, capace di coinvolgere pubblici diversi, con il sostegno prezioso dei nostri commercianti e produttori”.

La Notte Gialla sarà anche sinonimo di spettacolo e intrattenimento: una lunga serie di eventi musicali gratuiti animerà il centro fino a tarda notte.

Le aree ludiche per i più piccoli, curate dal CircoWow, saranno allestite nella centralissima piazza Umberto I e in via XX Settembre. In corso Piave i bambini troveranno truccabimbi e giochi firmati dall’animazione di Sorridi Sempre.

L’Associazione Bocce Quadre di Mondovì sarà invece in via XX Settembre con una proposta originale dedicata a uno sport di grande tradizione. Non mancherà, infine, il consueto spettacolo di giochi medievali del borgo Santa Barbara, che animerà piazza Umberto I.

E poi via libera alla musica per tutti i gusti: musica live e ballo con Bruno Mauro e la band, Rebel H24, Donkey Stuzzica Band, Pael Live Music, Buona la prima e FM Disco Explosion di Radio Vallebelbo, fino al dj set finale, pensato per far ballare chi non vuole smettere troppo presto.

“Con la Notte Gialla, Santo Stefano Belbo si conferma ancora una volta come luogo di accoglienza, festa e senso di appartenenza – conclude Fabio Gallina, assessore al Turismo e Manifestazioni –. Un’occasione per celebrare il nostro Moscato, i sapori, la cultura popolare e il piacere dello stare insieme, accompagnati da tanta buona musica”