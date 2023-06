"Percorsi di salute nelle Alpi Liguri", una giornata - convegno al Colle Melosa

Si intitola "Percorsi di salute nelle Alpi Liguri", la giornata convegno in programma domenica 11 giugno al Colle della Melosa con il patrocinio dell' Ente parco naturale delle Alpi liguri presieduto dal Alessandro Alessandri.

Per saperne di più abbiamo intervistato il dottor Gianfranco Trapani, direttore scientifico del convegno. Perché ha deciso di organizzare un evento di questo tipo nel parco naturale delle Alpi liguri?

"Il nostro territorio si presta a uno stile di vita sano ed attivo, sia per motivi orografici che per motivi climatici. La possibilità di utilizzare la costa e quindi il mare ma non solo anche l'entroterra con gli splendidi ed unici paesaggi a nostra disposizione consente ai residenti ed ai turisti di fare attività fisica durante tutto l'anno.

Le attività fisiche che si possono fare sono in particolare quelle aerobiche come la camminata, o meglio l'escursione di trekking e le escursioni mountain-bike o anche solo in bici da strada.

Qual è il rapporto abbiamo tra l'attività fisica e la nutrizione?

L'attivita fisica è una componente essenziale della nostra dieta mediterranea. Lo stile di vita consente una condizione di benessere e di salute che si può raggiungere sia frequentando il nostro entroterra, e poi la situazione di benessere si può conservare quando si torna a casa mantenendo le stesse abitudini attive. Tuttavia, l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questa situazione. L'alimentazione mediterranea con il suo grande consumo di frutta verdura cereali legumi, ed il ridotto consumo di carni rosse, consente di mantenere un buon stato di ridurre il rischio della comparsa delle malattie metaboliche come diabete obesità, malattie cardiovascolari.

Quindi ci spieghi bene il rapporto tra attività fisica e nutrizione.

L'attività fisica se viene svolta in modo adeguato e fonte di benessere, ma se si esagera o se non è collegata ad una alimentazione sana in particolare all'alimentazione mediterranea, ed a cibi con l'azione antinfiammatoria ed antiossidante fa più fatica a trasmettere i suoi benefici. L'attività fisica ad alta intensità produce molti radicali liberi che hanno un'azione tossica sulle nostre cellule degli organi di conseguenza riducono anche la forza e la resistenza quando si va in bicicletta ma anche per camminare e fare trekking.

Quindi qual è il vostro obiettivo?

Il nostro obiettivo è insegnare a chi utilizza il nostro entroterra e le nostre coste a nutrirsi con cognizione, con di piatti che forniscono molte sostanze antiossidanti. In particolare vogliamo offrire agli ospiti del rifugio dei pasti completi preparati da nutrizionisti del settore che possono convivere con la nostra tradizione alimentare e favorire l'assunzione di sostanze antiossidanti che permettono di avere una migliore risposta del nostro fisico allo sforzo che viene fatto, ti permettere che il benessere raggiunto utilizzando i percorsi naturali delle Alpi liguri si trasmettano rimangano anche quando si è a casa nella propria realtà. Lo stile alimentare che noi proponiamo è sano, e favorisce uno stato di benessere persistente. Il benessere creato dall'attività fisica deve essere persistente e perché questo avvenga occorre una nutrizione sana equilibrata.