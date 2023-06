La scuola è finita: a Cuneo gli studenti festeggiano tra caroselli, fumogeni e campanacci [FOTO e VIDEO]

Studenti delle scuole superiori di Cuneo si sono dati appuntamento, nell'ultimo giorno di scuola, oggi 9 giugno, per il consueto carosello, colorato e festante, per le vie della città.

Trattori con cartelli, auto strombazzanti, fumogeni e moto hanno percorso le vie del centro per poi fermarsi per gli abbracci e la festa a suon di campanacci in piazza Galimberti, sotto il tribunale, dove i tanti passanti e automobilisti in transito si sono fermati a fotografare gli studenti festanti, non senza un sorriso di tenerezza e, chissà, anche con un po' di nostalgia per la propria spensierata gioventù.