Il Soprano Seohee Kang vince il concorso internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello

Si è tenuta nello Spazio Incontri della fondazione CRC di Cuneo la prova finale della VIII edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello, organizzato dall’associazione Amici per la Musica di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo, in collaborazione con Promocuneo, Amici per la Musica di Savigliano e Asociaciòn Lyrica Luis Mariano ed è sostenuto dalla Fondazione CRC e Fondazione CRT.

I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte dala maestra Clara Dutto. Sono stati assegnati ruoli per le opere in programma al Cuneo Classica Festival 2023 e in concerti organizzati dalle associazioni Amici per la musica di Cuneo e Amici della Musica di Savigliano per il 2023-2024.

Membri della giuria:

Il M° Andrea Elena, il M° Silvano Frontalini, il M° Angel Pazos direttore artistico dell’associazione Luis Mariano di Irun, il soprano M° Nina Monaco, il M° Giovanni Montanari e il direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica di Cuneo Roberto Punzi.

I VINCITORI:

1° premio al Soprano Seohee Kang

2° premio al Soprano Miyoung Lee

3° premio al Soprano Marika Colasanto

Menzione Speciale “Adriana Cuna” a Chiara Giambona