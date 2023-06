Intitolata a Gino Strada la sede del Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Mondovì

Il CPIA 2 Gino Strada che raggruppa le sedi di Alba, Bra e Mondovì ha superato i 2000 iscritti di oltre 70 nazionalità diverse, offrendo non solo corsi di italiano per stranieri, ma anche corsi di lingue, informatica, cinema, musica e arte. A Mondovì collabora con il Baruffi serale indirizzo AFM (ex ragioneria); collabora inoltre con il SAI (sistema accoglienza e integrazione) per i richiedenti asilo.