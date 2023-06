Addio a don Aldo Mattei, storico parroco di Garessio

Ore di lutto e sgomento a Garessio per la scomparsa improvvisa di don Aldo Mattei , storico parroco della valle Tanaro.

Nato a Viola nel 1950 era stato ordinato sacerdote il 22 giugno del 1975, aveva ancora presenziato alle funzioni degli scorsi giorni. Non avendo più dato sue notizie da ieri sera, nel pomeriggio di oggi è scattato l'allarme e l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta di casa, dove è stato ritrovato senza vita.

Aveva prestato servizio in diversi comuni della Valle Tanaro, ma negli ultimi anni era parroco a Garessio per le parrocchie del Borgo (Maria Vergine Assunta), del Poggiolo (Sant'Antonio da Padova), Ponte (Santa Caterina), Trappa (San Bartolomeo) e amministratore parrocchiale di Mursecco, Priola e Casario, oltre a celebrare, insieme a padre Alessio e padre Michele, la Santa Messa per gli ospiti dell'Opera Pia Garelli.