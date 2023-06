Savigliano, le 'Eccellenze Artigiane' per la sicurezza stradale: in piazza Santarosa il concerto di Cristicchi e Amara[VIDEO]

S’intitola ‘Torneremo ancora’ il ‘concerto mistico per Battiato’ che vede uniti sui palchi d’Italia Simone Cristicchi e Amara. E che il prossimo 29 giugno alle 21 occuperà piazza Santarosa di Savigliano, in un evento particolarmente atteso parte del progetto 'Esperienze Artigiane sul palco' di Confartigianato Cuneo e del calendario di eventi comunali 'Never Ending Summer'.

Oggi (12 giugno) all’Ostu Bistrot di Savigliano la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Nel video Luca Crosetto e Joseph Meineri di Confartigianato, assieme al sindaco di Savigliano Antonello Portera, raccontano l’appuntamento.





L’ingresso all’evento sarà gratuito. Oltre ai due protagonisti, lo spettacolo vede Valter Sivilotti a pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale, e i solisti dell’accademia Naonis di Pordenone: Lucia Clonfero, Igor e Alan Dario, U.T. Gandhi e Franca Drioli.

Nelle ore precedenti il concerto si terranno - come sottolineato dagli intervistati nel servizio - attività legate alla trasmisione ai giovani di valori connessi alla sicurezza stradale e ai comportamenti consapevoli e rispettosi della normativa vigente. Inoltre, un'esposizione di auto storiche curata dalla scuderia Veltro.