Stagione dei rifugi al via dal 15 giugno, Salsotto: "Clima positivo, già numerose le prenotazioni dall'estero"

Giovedì 15 giugno riparte ufficialmente la stagione dei rifugi. Alcuni hanno già aperto a fine maggio, altri nei giorni scorsi. La stagione si chiuderà il prossimo 15 settembre.

"Per il weekend, i nostri rifugi saranno tutti aperti - sottolinea Paolo Salsotto, presidente della sezione Cai di Cuneo. Alcuni sono operativi già da qualche tempo nei fine settimana. Si preannuncia un'ottima stagione, c'è un clima positivo. Mi risulta già un discreto movimento per quanto riguarda le prenotazioni. C'è grande interesse, le nostre montagne piacciono".

Rispetto alle ultime due stagioni, caratterizzate da una preoccupante siccità, l'avvio di questa, con le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane, anche nevose in quota, rappresenta "un bel respiro. Non risolutivo, perché il deficit accumulato, a livello di falde, è importante, ma al momento la situazione dal punto di vista idrico è positiva".

Alcune strutture, in tema di sostenibilità, hanno avviato, già negli scorsi mesi, dei lavori importanti. E' il caso del rifugio della Gardetta, gestito da Paolo Belli, dove sono stati potenziati gli impianti per l'approvigionamento idrico, tramite vasche di accumulo, e la relativa potabilizzazione. Potenziato anche l'impianto fotovoltaico e installato un bagno esterno accessibile alle persone con disabilità.

Al Remondino è stato sostituito e potenziato l'attuale parco batterie con una tecnologia innovativa detta "a supercondensatori", già in uso al Rifugio Morelli e a Capanna Margherita.

A Capanna Morgantini è stato totalmente rivisto l'impianto elettrico, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico, con relativo accumulo, decisamente più capace di quello attuale.

In questi giorni sono in corso le operazioni di rifornimento dei rifugi, con gli elicotteri e con i muli. Stagione al via, tra l'altro, con le previsioni meteo che si preannunciano finalmente estive, garanzia del fatto che il primo weekend vedrà tantissimi escursionisti sui bellissimi sentieri delle nostre Alpi.

Continua, da parte del Cai di Cuneo, la raccolta fondi per gli interventi di ampliamento della Capanna Sociale dedicata alla memoria di Roberto Barbero, nel vallone della Vagliotta, in valle Gesso. L'intervento, che prevede la realizzazione di un bagno esterno e di una piccola tettoia, comporterà la chiusura del presidio per una quindicina di giorni.

Chi desiderasse contribuire può far pervenire la propria offerta tramite l’IBAN: IT 87X 03069 10213 1000 0000 1121 Intesa S.Paolo - Filiale di Cuneo intestato a CAI Cuneo, specificando nella causale: “Capanna Sociale Roberto Barbero” e l’eventuale pseudonimo con il quale volesse apparire.