Le migliori app per recuperare i messaggi di telegram cancellati

Avete mai provato quella sensazione di sconforto quando cancellate per sbaglio un messaggio Telegram importante o un'intera chat? Può essere frustrante, soprattutto se le informazioni erano cruciali o sentimentali.

Ma c'è una buona notizia: esistono applicazioni che possono aiutarvi a recuperare i messaggi di Telegram cancellati e a ripristinare le chat perse.

Continuate a leggere per recuperare le chat perse oggi stesso!

Perché avviene la cancellazione accidentale

L'eliminazione accidentale di un messaggio o di una chat di Telegram può avvenire per diversi motivi.

Non si è notato un avviso: Se si elimina un messaggio o una chat troppo velocemente, si può perdere la richiesta che avverte della perdita di dati.

Se si elimina un messaggio o una chat troppo velocemente, si può perdere la richiesta che avverte della perdita di dati. Comandi incompresi: Diversi comandi possono cancellare intere conversazioni, quindi è importante capire come funzionano prima di apportare qualsiasi modifica.

Diversi comandi possono cancellare intere conversazioni, quindi è importante capire come funzionano prima di apportare qualsiasi modifica. Software difettoso: anche i problemi con l'app stessa possono causare cancellazioni accidentali. È sempre una buona idea aggiornare regolarmente l'app Telegram per evitare che eventuali bug interferiscano con le vostre chat.

I messaggi di telegram cancellati possono essere recuperati?

Prima di addentrarci nelle migliori app per recuperare i messaggi cancellati di Telegram, è essenziale capire le sfumature del sistema di backup di Telegram. Telegram offre ai suoi utenti diverse opzioni di backup, a seconda della piattaforma utilizzata.

Sulla piattaforma basata sul cloud di Telegram, tutti i messaggi e i file multimediali vengono salvati automaticamente. Anche se si elimina accidentalmente una chat, Telegram ne conserva una copia sui propri server per un periodo limitato. Tuttavia, tenete presente che questi backup non sono accessibili direttamente dall'app Telegram.

Ora che abbiamo compreso le opzioni di backup, esploriamo le migliori app disponibili per recuperare i messaggi cancellati di Telegram.

3 migliori app per recuperare i messaggi di telegram

Come popolare app di messaggistica, Telegram offre numerose funzioni e vantaggi ai suoi utenti. Tuttavia, una cosa che non offre è la possibilità di recuperare i messaggi cancellati. Fortunatamente, sono disponibili diverse app che possono fornire questo servizio.

App desktop di telegram predefinita

L'app predefinita Telegram Desktop è una scelta eccellente per recuperare i messaggi di Telegram cancellati. Poiché Telegram esegue automaticamente il backup dei dati sui suoi server cloud, è possibile scaricare il file contenente i messaggi e utilizzarlo per ripristinare le conversazioni eliminate.

Come recuperare i messaggi di Telegram con l'app desktop di Telegram predefinita:

Aprite l'app Telegram Desktop e accedete con le credenziali del vostro account. Andate su Impostazioni > Advanaced > Esporta dati di Telegram e selezionate le chat che volete ripristinare. Inviate la richiesta di esportazione. Riceverete un messaggio su Telegram con la richiesta di conferma Quando confermate la richiesta, Telegram inizierà la scansione del vostro backup su cloud. In genere, Telegram impiega fino a 24 ore per completare l'operazione. Una volta concessi tutti i permessi, ripetere i passaggi 1-3 dopo 24 ore. Riceverete un messaggio con i link per il download. Scaricare il file contenente tutti i messaggi e i file multimediali dal cloud. Scaricare il file e aprirlo in un editor di testo o in un visualizzatore di fogli di calcolo. Scorrere il contenuto fino a trovare le conversazioni cancellate, copiarle e incollarle in un nuovo documento per conservarle.

Pro

Sincronizzazione perfetta con il vostro account Telegram.

Accessibile da più dispositivi, compresi computer fissi e portatili.

Funziona su diversi sistemi operativi.

Contro:



Recupera solo i messaggi di cui è stato eseguito il backup sui server cloud di Telegram.

Non è possibile ripristinare i messaggi se non si sono attivati i backup nel cloud.

Strumento Di Recupero Dati Easeus Mobisaver

EaseUS MobiSaver è uno strumento di recupero dati affidabile che può aiutarvi a recuperare i messaggi di Telegram cancellati su dispositivi Android e iOS. Questa applicazione facile da usare è dotata di algoritmi di scansione avanzati per recuperare i dati cancellati, tra cui chat, foto, video e altro ancora.

Come recuperare i messaggi di Telegram con lo strumento di recupero dati EaseUS MobiSaver:

Collegare il dispositivo Android o iOS al computer.

Installare e avviare EaseUS MobiSaver sul computer.

Selezionare il tipo di file che si desidera recuperare e fare clic su "Scansione".

Visualizzare in anteprima i dati trovati nel risultato della scansione e selezionare gli elementi eliminati che si desidera recuperare.

Fare clic su "Recupera" per salvare gli elementi selezionati sul computer.

Pro:



Supporta le piattaforme Android e iOS.

Recupera un'ampia gamma di dati, non solo i messaggi di Telegram.

Offre una versione di prova gratuita per il recupero dei dati di base.

Contro:

La versione gratuita ha limitazioni sulla quantità di dati che è possibile recuperare.

mSpy

mSpy è un'applicazione di monitoraggio completa progettata principalmente per il controllo parentale e il monitoraggio dei dipendenti. Sebbene la sua funzionalità principale sia il monitoraggio delle attività su un dispositivo di destinazione, include anche uno strumento di keylogger che può essere utilizzato per recuperare i messaggi cancellati di Telegram da remoto.

La parte migliore è che potete recuperare non solo i vostri messaggi, ma anche quelli di chiunque su un dispositivo di destinazione, il che lo rende utile per genitori e datori di lavoro. Inoltre, offre il tracciamento di Telegram in tempo reale, in modo da poter monitorare i messaggi inviati e ricevuti non appena vengono digitati.

Come recuperare i messaggi di Telegram cancellati con mSpy

1. Installate mSpy sul dispositivo di destinazione e seguite le istruzioni di configurazione.

2. Accedete alla vostra dashboard e andate alla sezione keylogger.

3. Utilizzate lo strumento keylogger per scansionare i dati eliminati, compresi i messaggi di Telegram.

4. Leggere direttamente nel cruscotto.

Pro:

È possibile recuperare i messaggi cancellati di Telegram da remoto utilizzando lo strumento keylogger.



Offre funzioni di monitoraggio complete oltre al recupero dei dati.



Funziona su dispositivi Android e iOS.

Contro:



Una volta installato, mSpy può registrare i dati; tuttavia, se i messaggi di Telegram sono stati eliminati prima dell'installazione di mSpy e non ci sono backup, non è possibile recuperarli.

Conclusione

L'eliminazione accidentale di importanti messaggi di Telegram può essere angosciante, ma con l'aiuto delle app giuste è possibile recuperare le chat perse senza sforzo.

In questo articolo abbiamo esplorato le migliori app per recuperare i messaggi cancellati di Telegram, tra cui l'app predefinita Telegram Desktop, EaseUS MobiSaver Data Recovery Tool e mSpy. Con questi potenti strumenti a vostra disposizione, potrete ripristinare i vostri messaggi di Telegram cancellati e non dovrete più preoccuparvi di perderli.