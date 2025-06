Tisane Valverbe vola con ITA Airways

Valverbe, storica azienda piemontese specializzata nella coltivazione biologica e trasformazione di erbe officinali, consolida un nuovo traguardo con una nuova collaborazione con ITA Airways come fornitore ufficiale di tè e tisane per il servizio di bordo.

A partire dal mese di Giugno , i passeggeri di tutte le tratte della compagnia di bandiera potranno gustare cinque pregiate referenze selezionate per offrire un’esperienza sensoriale unica e all’insegna del benessere: tè nero, tè verde, infuso della sera, camomilla e liquirizia. Tutti i prodotti sono 100% biologici e di alta qualità, confezionati con materiali eco-sostenibili.

“Portare le nostre tisane a bordo di ITA Airways è per noi motivo di grande soddisfazione,” dichiara Fasano Luca - Presidente della Valverbe. “È un’opportunità per valorizzare il made in Italy anche ad alta quota, offrendo ai viaggiatori un momento autentico di relax e gusto all’insegna del benessere.”

Con questa partnership, ITA Airways conferma la propria attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, offrendo un servizio che unisce comfort, sapore e cura del dettaglio.

Il benessere prende il volo, con un sorso tutto italiano.