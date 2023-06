Mondovì, rinviato al 21 giugno l'incontro con il cardinale Matteo Zuppi

Ultimo appuntamento per l’edizione 2023 del festival Funamboli – parole in equilibrio.

Mercoledì 21 giugno alle 21 presso il Monastero di San Biagio il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, in videoconferenza dialogherà con don Renato Chiera, fondatore della Casa do Menor.

In un’edizione dedicata al racconto delle tante crisi che stanno affliggendo la società, l’ultimo incontro è dedicato alla crisi culturale intesa come crisi della coscienza e, soprattutto, come crisi della spiritualità.

Dopo i grandi nomi che hanno caratterizzato questa edizione della kermesse culturale monregalese, il finale non poteva certo essere da meno, ma anzi, il dialogo tra il cardinale bolognese e don Renato Chiera restituirà al pubblico una dimensione di confronto pacato, educato e costruttivo, proprio nell’ottica di quel “buon linguaggio” che da sempre il festival si propone di divulgare.

Appuntamento quindi presso il Monastero di San Biagio (Mondovì, Strada di Morozzo 12): ore 21.00 per l’evento “La crisi culturale. Dialogo con cardinale Matteo Zuppi e don Renato Chiera”