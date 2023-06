A Cuneo "Segni di memoria" la mostra fotografica su don Aldo Benevelli

Giovedì 22 giugno alle ore 17,30 il Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli presenta Segni di Memoria, mostra fotografica e documentaria su don Aldo Benevelli a 100 anni dalla nascita, Palazzo Santa Croce via S. Croce n.6 a Cuneo.

L’esposizione, a cura di Claudia Bergia, con la collaborazione del Comitato per il centenario e il Museo Civico del Comune di Cuneo, racconta la storia di quest’uomo protagonista della Resistenza che, proprio sotto l’odio e la violenza del nazifascismo, ha maturato il sogno di un mondo di pace e giustizia ed ha lottato tutta la vita per quel sogno.

Un percorso fatto di parole, documenti, opere, fotografie, audio e video, che cerca di raccogliere i momenti più significativi della vita del partigiano e prete capace di “guardare lontano” e superare le difficoltà con energia e ingegno.

Una narrazione da cui emerge la figura, il pensiero e l’opera di quest’uomo che ha saputo trasmettere con l’esempio grandi messaggi ed è tutt’ora caro al cuore di tante persone.

Il materiale della mostra è tratto dall’archivio personale di don Aldo Benevelli, custodito dall’Associazione Partigiana Ignazio Vian, oltre che dagli archivi delle Associazioni presenti nel Comitato per il Centenario della nascita.

I testi sono stati elaborati da “Aldo Benevelli partigiano e prete” Ed. Primalpe.

La mostra resterà aperta sino al 3 luglio 2023 dal lunedì al venerdì: 14.30-19.30; sabato e domenica 10.00 – 19,30. Ingresso libero. Per informazioni: viancuneo@libero.it

Il Comitato, nato per iniziativa della Casa di accoglienza temporanea in Cuneo via Fossano n. 20 “Il Sogno di don Aldo Benevelli, dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian - Centro culturale don Aldo Benevelli, ha l’adesione di Commissione Giustizia e Pace Diocesi di Cuneo-Fossano, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL), ANPI provinciale Cuneo, Associazione LVIA, Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, ex Cappella dei Ferrovieri di Cuneo, La Guida Cuneo, Eremo di “Tetto Dreun” di Borgo San Dalmazzo, ACLI Cuneo, oltre ai Comuni di Cuneo, Boves e Chiusa di Pesio che hanno conferito la cittadinanza onoraria a don Aldo Benevelli, e del Comune di Monforte d’Alba, suo luogo di nascita.