Green Community Terre del Monviso: più di 100 persone agli incontri sui nuovi scenari in ambito agricolo

Oltre 100 persone hanno partecipato agli incontri sui nuovi scenari economici e climatici in ambito agricolo che si sono tenuti a Saluzzo, Venasca e Paesana (il 7 e 9 giugno 2023).

Gli amministratori della Green Community Terre del Monviso hanno invitato per il confronto Giacomo Ballari e Lorenzo Berra, presidente e coordinatore tecnico scientifico della fondazione Agrion - Agricoltura, ricerca, innovazione di Manta. Il primo appuntamento è stato aperto dall’assessore alle Attività economiche di Saluzzo Francesca Neberti: "Il progetto Green Community ha come scopo quello di creare una relazione profonda tra il territorio e i suoi abitanti, ponendo l’accento su tematiche per troppo tempo sottovalutate e che oggi sono diventate problematiche urgenti, vedi il cambiamento climatico. Con questi tre incontri si vuole introdurre una riflessione dettagliata sull’agricolturadi pianura e su quella di montagna, comparto strategico per le Terre del Monviso".

L’obiettivo da raggiungere, con i tre tavoli di confronto prima e con ulteriori momenti di incontro poi, è una rilettura delle attività produttive sul territorio ai piedi del Re di Pietra attraverso le nuove tecnologie. Devono essere sfruttate per raccogliere dati, analizzarli e successivamente produrre risposte con impatto immediato. Ad esempio, i rilevatori per la sensoristica fogliare, cioè dei sensori sulle foglie, che si stanno sperimentando insieme al Politecnico di Torino e permettono di capire se la pianta ha sete e di quanta acqua necessita. Ballari ha ribadito l’importanza di costruire un piano di lavoro ben definito: "In questo momento abbiamo una marea di dati ma, se non progettiamo un sistema adeguato a metterli insieme e fare in modo che forniscano indicazioni precise, hanno poca utilità. Dobbiamo ambire ad avere le migliori competenze e impegnarci a realizzare modelli di produzione nuovi che rispondano alle indicazioni fornite dal mercato agricolo".