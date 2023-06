Piazza del Popolo a Savigliano torna ad essere pedonale nei mesi estivi

Piazza del Popolo a Savigliano è tornata ad essere pedonale, dallo scorso 10 giugno, sarà quindi come da tradizione impedito il parcheggio per i tre mesi estivi, fino all’inizio delle scuole.

Attualmente la piazza ospita il luna park ma, da lunedì 19 giugno, tornerà ad essere libera da ogni mezzo e restituita ai saviglianesi che potranno frequentarla in sicurezza senza il pericolo del passaggio delle auto.

Intanto ieri, martedì 13 giugno, “È pervenuto in Comune il progetto di riqualificazione di piazza Schiaparelli – spiega il vicesindaco Federica Brizio, in qualità di assessore ai lavori pubblici – è quindi indispensabile indire al più presto la gara per la ditta appaltatrice che deve partire entro fine giugno in modo da rimanere nei tempi prefissati dal Pnrr.

Si suppone quindi - continua Brizio - che i lavori non inizieranno fino a settembre, motivo per cui abbiamo deciso che non essendo necessari i parcheggi per sostituire quelli di piazza Schiaparelli, la piazza del Popolo rimarrà pedonale nei mesi estivi”.

L’argomento era già stato lungamente dibattuto nel Consiglio comunale del 27 aprile quando Brizio aveva risposto alle due interrogazione poste dalla minoranza con i consiglieri Giorgia Seliak e Paolo Occelli (di Spazio Savigliano), e da Maurizio Occelli (di Fratelli d’Italia) riguardo la pericolosità degli accessi, soprattutto dal lato est verso il ‘molo’ dove è posizionato il chiosco dei gelati, molto frequentato nel periodo estivo da famiglie con bambini e dagli anziani.

Un mese e mezzo fa Brizio, in veste di assessore ai lavori pubblici aveva spiegato che quest’anno, in occasione dell’inizio del cantieri su piazza Schiaparelli, per porre rimedio alla mancanza degli oltre 100 parcheggi, l’Amministrazione comunale aveva deciso di mantenerli su parte di piazza del Popolo che, da metà giugno a metà settembre sarebbe stata tagliata trasversalmente sul lato est-ovest consentendo la sosta dal lato tra il monumento dedicato al Generale Arimondi verso l’ala.

Attualmente, prima della riorganizzazione pensata dalla maggioranza, era già stato preventivamente chiuso con una transenna l’ingresso dalla parte del ‘molo’, evitando il transito nella zona adiacente al chiosco dei gelati, ritenuta più pericolosa vista l’alta affluenza di pedoni.

L’accesso alla piazza era quindi a senso unico con entrata di fronte alla Cassa di Risparmio di Savigliano, mentre l’uscita, sempre in un solo senso di marcia, era davanti all’ala.

Si deve inoltre tenere conto che oltre ad essere adibita a parcheggio, nei giorni di martedì e venerdì l’area è occupata dal mercato degli ambulanti.

Per contestare quello che avrebbe dovuto essere il prolungamento del parcheggio estivo sulla piazza, nella mattinata di sabato 27 maggio, l’opposizione, rappresentata dal centrosinistra con Spazio Savigliano, il circolo del Partito Democratico e il Movimento Savigliano Domani, era scesa ‘in piazza’ per una raccolta firme rivolta ai cittadini con l'intento di sollecitare l’Amministrazione in quanto stava dilatando i tempi della riqualificazione della piazza stessa, nonostante da mesi fosse in possesso dei progetti derivanti dal concorso di idee promossa dall’associazione Civitas per piazza del Popolo.

Nell’ultimo Consiglio comunale, del 31 maggio, contrariamente a quanto annunciato in quello di fine aprile, l’assessore Rocco Ferraro ha reso noto, rispondendo a un’interpellanza del gruppo Spazio Savigliano da parte di Giorgia Seliak e Paolo Tesio, che l’ordinanza riguardante la sosta delle vetture sarebbe scaduta, come negli anni precedenti, sabato 10 giugno, e l'Amministrazione non sarebbe stata intenzionata a prorogarla.

Ferraro, sempre durante il suo intervento in Consiglio, aveva rimarcato: “Stiamo lavorando per una riorganizzazione generale delle aree di parcheggio a pagamento, perché la convenzione con l’attuale gestore è in scadenza, ma al momento non è prevista una revisione della situazione in piazza del Popolo, che è torna quindi ad essere pedonale per i mesi estivi”.

Intanto il consigliere Paolo Tesio di Spazio Savigliano che è tra i promotori della raccolta firme, iniziata il 27 maggio, estesa a tutti i cittadini per sollecitare l’Amministrazione a mettere al centro il valore del ritrovarsi in piazza del Popolo in sicurezza, come luogo ideale per la socializzazione, dichiara compiaciuto: “Siamo contenti che la piazza ritorni di nuovo ad essere del ‘popolo’. Ma perché un mese e mezzo fa si era detto che sarebbe rimasta un parcheggio anche in estate, pur sapendo che i lavori su piazza Schiaparelli non erano iniziati? Evidente - rimarca con stupore Tesio - l’Amministrazione non ha ben chiara l’idea sul funzionamento degli appalti e dei cantieri.”