Cuneo: l'orchestra Osai in concerto per Unicef

Venerdì 16 giugno alle ore 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Cuneo, si terrà il concerto di solidarietà “Musica per la Vita” organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF.



L’orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, diretta dal Maestro Paolo Fiamingo, proporrà due stupende pagine del repertorio classico: la Sinfonia n. 7 di L. van Beethoven e la Sinfonia n. 4 di F. Schubert. La generosa disponibilità dell’orchestra, ormai da anni partner dell’UNICEF, permetterà di condividere un bel momento di musica e solidarietà.



Le offerte raccolte durante la serata saranno interamente destinate ai programmi di sviluppo e tutela dell'infanzia, nei 190 Paesi in cui UNICEF è presente e lavora da oltre 70 anni per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale. Salute, nutrizione, protezione da abusi e sfruttamento, istruzione, vaccinazioni, inclusione sociale e uguaglianza di genere sono tra i principali ambiti in cui UNICEF si impegna quotidianamente, affinché gli aiuti non si limitino ad arginare le emergenze, ma permettano di sostenere nel tempo e promuovere cultura e sviluppo.



L’ingresso è libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola UNICEF (interamente confezionata a mano dalle nostre volontarie) che può donare ad un bambino la speranza di una vita migliore.