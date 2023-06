"Clean up"nelle aree verdi della città da parte dei giovani Rotarca e Interac Saluzzo

Domenica pomeriggio 11 giugno le ragazze e i ragazzi del Rotaract Club Monviso e Interact Club Saluzzo, rappresentati rispettivamente dai presidenti Luca Madala e Beatrice Garri, sono stati impegnati in un'attivita di Clean up (pulizia delle aree pubbliche) per le vie della città di Saluzzo.

Le aree interessate sono state piazza XX Settembre fino ad arrivare in via Alessi e la tappa principale al parco Gullino accanto a Villa Aliberti.

"Considerevole la quantità di rifiuti raccolta in breve tempo specialmente nelle aree verdi"- sottolineano.

"Lo scorso anno abbiamo proposto quest'attività nei comuni di Cardè e Verzuolo, quest'anno ci siamo impegnati a Saluzzo e intendiamo sicuramente riproporrlo ogni anno" spiega il presidente Rotaract Monviso Madala - il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare, soprattutto i giovani come noi, ad un senso civico sempre maggiore per una cittadinanza più attiva, consapevole e attenta al bene comune guidata dal buonsenso e dal rispetto".