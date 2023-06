Confagricoltura Cuneo pronta a inaugurare la nuova sede di Saluzzo

Giovedì 22 giugno, alle 17, Confagricoltura Cuneo inaugurerà i nuovi uffici di Saluzzo in via Torino, 39. Prima dell’evento inaugurale, alle 14, si terrà un incontro sul “Nuovo decreto parco agrisolare Pnrr”, organizzato dai giovani del gruppo Anga di Confagricoltura Cuneo.

Al taglio del nastro, invece, saranno presenti: il direttore generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia, il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, e il segretario per le zone di Saluzzo e Savigliano di Confagricoltura, Marco Bruna. Dopo i saluti, si procederà alla benedizione dei locali da parte di Don Marco Gallo e alla visita dei nuovi locali, per poi proseguire con un apericena presso “Cascina Le Monache” Regione Paschere 32) a Saluzzo.



Per partecipare è gradita la prenotazione inviando una mail a eventi@confagricuneo.it o telefonando al numero 0171/692143 int.7.



“La presenza del direttore generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, all’inaugurazione dei nostri nuovi uffici di zona è la riprova della grande attenzione che la nostra associazione rivolge al Saluzzese, da sempre territorio strategico per l’agricoltura piemontese e nazionale – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo - . Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo traslocato nei nuovi locali e gli associati hanno già dimostrato il loro apprezzamento per gli oltre 300 metri quadri di spazi e per l’ampia sala riunioni che, proprio nel giorno dell’inaugurazione, ospiterà il convegno dei giovani di Confagricoltura Cuneo sul nuovo Decreto Agrisolare. Il taglio del nastro sarà quindi occasione per ritrovarci e celebrare questo territorio, particolarmente vocato alla produzione di frutta, alla zootecnia e alla cerealicoltura”.



Il convegno di Anga Cuneo, come detto, verterà sugli incentivi per gli agricoltori che scelgono di investire in impianti fotovoltaici messi a disposizione del Parco Agrisolare. Dopo l’introduzione di Walter Audisio, presidente Anga Cuneo, e Marco Bruna, prenderà la parola Luca Perrone, titolare di STP Progetti per la presentazione del nuovo bando. Marco Bano, ingegnere di Esi srl, descriverà poi la convenzione che l’azienda del gruppo Idrocentro dedica agli associati di Confagricoltura.



Per informazioni telefonare a 0175/217120 o scrivere a saluzzo@confagricuneo.it.



I recapiti per prendere contatto con l’ufficio di zona sono rimasti invariati: telefono 0175/217120, mail saluzzo@confagricuneo.it Alla sede di Saluzzo fanno riferimento gli uffici di recapito che Confagricoltura ha operativi a Moretta, in via San Giovanni 8 presso il Centro Anziani (aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12) e a Barge in piazza Stazione 12 (aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12). Rivolgendosi agli uffici di recapito, è possibile usufruire dei medesimi servizi offerti dagli uffici di zona e nella sede provinciale di Confagricoltura. Presso i nuovi locali di Saluzzo sono stati anche potenziati i servizi e gli spazi dedicati a CAF e patronato a cui possono rivolgersi tutti i cittadini.