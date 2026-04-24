Barge celebra l’81° anniversario della Liberazione

Domani sabato 25 aprile Barge si riunirà per celebrare con solennità l’81° anniversario della Liberazione, nel segno di una tradizione profondamente radicata.
Il programma ufficiale della giornata prevede diversi momenti commemorativi distribuiti sul territorio bargese.
Le celebrazioni prenderanno il via alle 8 con la deposizione della corona d’alloro al cippo commemorativo in località Crocera.
A seguire, alle 8,15, ritrovo in viale Mazzini davanti al Monumento degli Alpini, dove si formerà il corteo che procederà con un'ulteriore deposizione di corona.
Alle 8,30 è prevista la commemorazione al Monumento dei Vigili del fuoco volontari di Barge.
Successivamente, alle 8,45, su iniziativa della sezione locale dell’Anmil, il corteo si dirigerà verso piazza San Rocco per rendere omaggio ai caduti sul lavoro con la deposizione di una corona, anticipando simbolicamente la ricorrenza del 1° maggio.
La mattinata proseguirà alle 9,20 con le deposizioni di corone al Monumento e le lapidi ai caduti situati in piazza Garibaldi, piazza della Madonna e piazza San Giovanni.
Le celebrazioni si concluderanno alle 10 con la partecipazione alla santa messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.