Terza tappa degli Stati Generali della Meccanica nella cuneese Bottero all'insegna dell'internazionalizzazione [FOTO E VIDEO]

Si è tenuta nella sede del Gruppo Bottero di via Genova in Tetto Garetto di Cuneo, la terza tappa degli Stati Generali della Meccanica di Confindustria Cuneo. L’evento, giunto alla 4ª edizione, si pone come obiettivo la condivisione di temi chiave per lo sviluppo e la crescita delle aziende associate, quali transizione digitale ed ecologica, internazionalizzazione, welfare e sicurezza.