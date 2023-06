Cuneo, bando 'Ri-generazione': premiati dal collegio dei geometri e dei geometri laureati della Granda i giovani del 'Bianchi Virginio'

Gli studenti delle due classi terze -indirizzo CAT- dell’Istituto Bianchi Virginio di Cuneo, venerdì 9 giugno 2023, sono state premiate dal Collegio dei Geometri e dei Geom. Laureati della Provincia di Cuneo per il particolare impegno profuso e gli eccellenti obbiettivi raggiunti nell’anno scolastico volto al termine.



In particolare gli Allievi delle due classi si sono distinti in un innovativo progetto bandito dall’Associazione Soroptimist International d'Italia e patrocinato dal MIUR denominato “Ri-generazione Città giovane”, risultando vincitori del primo premio assoluto a livello nazionale.



Questo progetto a livello locale è stato presentato il 31 maggio nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo alla presenza della Sindaca Patrizia Manassero, e da un nutrito gruppo di Assessori e Consiglieri. Gli Studenti sono stati impegnati per alcuni mesi a studiare la propria città per ripensarla più sostenibile e inclusiva.



Guidati dalle insegnanti Marcella Coscia e Luisa Barutta, i ragazzi delle due classi hanno individuato il percorso per delineare il profilo di una città a misura di giovane:

1. Analizzare l’esistente in città relativamente agli spazi per i giovani e alla rete ciclabile;

2. Proporre un sondaggio online agli under 35 (più di 1100 adesioni) per individuare criticità urbane ed esigenze dei giovani;

3. Coinvolgere i giovanissimi –i bambini della scuola primaria-, per capire insieme a loro quali caratteristiche dovrebbe la città a partire dagli spazi che frequentano;



In base ai risultati del questionario gli studenti hanno elaborato alcune proposte di recupero di spazi urbani o edifici dismessi per trasformarli in luoghi per i giovani, analizzando spazi e tipologie differenti, che potrebbero diventare esempi replicabili in vari contesti urbani:

1. gli ex Bagni municipali, da riqualificare e trasformare in spazio di aggregazione;

2. il parcheggio dell’ex mercato Uve, una piazza Smart da collegare tramite ascensore panoramico al centro storico;

3. i giardini Fresia, uno spazio di incontro sostenibile;

4. Contrada Mondovì, strada medioevale da rendere accessibile;

5. gli ex Frigoriferi militari da recuperare come spazio cultura;



Uno degli aspetti apprezzati nella motivazione del premio, conferito da una prestigiosa giuria nazionale, riguarda la "riqualificazione dello spazio scolastico della scuola primaria Luigi Einaudi di Cuneo", di cui gli studenti hanno proposto la valorizzazione della corte interna, della strada scolastica e degli antistanti giardini, intrecciando il progetto con quello sulla mobilità sostenibile, sviluppato con il supporto dei tecnici comunali Pellegrino e Grosso.



In questa occasione i futuri geometri hanno condiviso le loro competenze tecniche con circa 80 bambini delle classi quinte della primaria, attraverso un approccio didattico peer to peer sui temi della mobilità sostenibile e della riqualificazione urbana, innescando un desiderio di miglioramento degli spazi scolastici improntato alla sostenibilità ambientale.



“Abbiamo accolto con vivo interesse l’invito di Soroptimist a partecipare al concorso, ha sottolineato la professoressa Marcella Coscia, perché l'isolamento dovuto alla pandemia ci ha costretto a riflettere e a ripensare il futuro delle nostre città per renderle più sostenibili e inclusive, e soprattutto ci ha fatto capire l'importanza delle relazioni umane e degli spazi per la socialità, in particolare per i giovani. Quindi il primo passo per migliorare le nostre città dovrebbe essere ripartire dai giovani, ascoltarli e supportarli nel tentativo di disegnare un futuro migliore. La determinazione e la creatività dei nostri studenti sono state la chiave vincente".



La professoressa Luisa Barutta ha invece posto l’accento sull’importanza della collaborazione e lo scambio di idee a tutti i livelli: tra studenti, docenti, dirigente scolastico e amministrazione comunale, per ottenere i risultati migliori. “Il valore aggiunto del concorso è stato quello di mettere i giovani al centro e farli sentire vivi e protagonisti dopo il lungo periodo di isolamento e distanziamento forzato dai compagni di scuola, che ha segnato le loro relazioni interpersonali.”



Una rappresentanza delle due classi è stata inoltre premiata il 6 giugno in Campidoglio a Roma in occasione di una cerimonia molto preziosa e coinvolgente.

Il Collegio Geometri di Cuneo è da sempre a fianco alla Scuola ed in particolare agli Istituti CAT (Costruzione Ambiante Territorio) Provinciali – Ex Istituti Tecnici per Geometri con i quali collabora attivamente nelle attività scolastiche, mettendo a disposizione professionisti e tecnologie atte ad ottenere una sempre migliore preparazione degli Studenti.



È da sottolineare che anche l’anno scolastico appena terminato ma ancor più quello che si delineerà nel prossimo autunno, ha visto una forte crescita di iscrizioni ai CAT Provinciali, questo dato evidenzia finalmente un rinnovato interesse dei nostri Giovani alle materie tecniche.