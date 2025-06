Innovazione e inclusione alla NaoChallenge 2025

"Ci sono nella vita premi che vanno ben oltre vincere una gara, premi che hanno un valore molto più importante. Il premio che vi è stato riconosciuto sul palco è un segno tangibile di quanto il vostro progetto sociale di inclusione abbia toccato corde profonde. Avete voluto dare una mano a chi non vede per migliorare la performance sportiva, e ne siamo e siatene sempre fieri." Con queste parole, Sebastiano Gravina, calciatore cieco della squadra a 5 cat. B1 degli "Insuperabili" e della Nazionale Italiana di calcio a 5 per ciechi e, ha commentato il grande risultato ottenuto dagli studenti di robotica dell'ITIS Mario DelPozzo di Cuneo.

Hanno infatti conquistato il prestigioso PREMIO INCLUSIVITÀ durante l'Humanoid Festival NaoChallenge 2025, una competizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la valorizzazione delle Eccellenze studentesche. La finale si è svolta a Genova il 5 giugno presso i Magazzini del Cotone, con la partecipazione di 52 squadre provenienti da tutta Italia.

Il progetto che ha meritato questo importante riconoscimento è stato sviluppato dal team NaoBlinders, composto da Arianna Dutto, Francesco Bugatti, Giacomo Garino, Luca Bertolotti, Matteo Luciano, Andrea Fino e Pietro Belmondo. In stretta collaborazione con gli "Insuperabili", hanno ideato una soluzione innovativa che sfrutta il robot umanoide Nao per supportare i giocatori non vedenti nel calcio a 5. (Per vedere il video della presentazione del progetto, puoi cliccare qui: https://youtu.be/IFB6HO4QvC8).

Questo premio è il frutto di anni di progetti focalizzati sul legame tra tecnologia e inclusione, portati avanti con passione dai professori Guido Rosa e Edwin Ferrua. Lo dimostrano anche le altre tre squadre dell'ITIS DelPozzo che hanno partecipato alla finale, distinguendosi per gli ottimi progetti presentati:

I NaoChallengers, con Alessia Fechino, Alice Fasulo, Andrea Gastaldi, Michele Martino, Andrea Bernardi, Matteo Goletto e Nicolò Fontani, hanno sviluppato un progetto di collaborazione con BDQ FISIO & MEDICAL CENTER per la riabilitazione di adulti e bambini.

I NaoAlTruc, composti da Agnese Viale, Pietro Occelli, Nicolò Serra, Cristian Morano, Samuele Giubergia, Matteo Solare, Daniele Eandi, Matteo Giordano e Andrea Bruno, hanno ideato un progetto per il gioco delle bocce, focalizzato sulla misurazione della distanza per giocatori con disabilità.

La squadra RightNaoFightNao, con Carlotta Bruno, Isabel Ciartano, Luca Castellino, Matteo Cristescu, Simone Foi, Giacomo Fresia e Lorenzo Fresia, ha sviluppato un progetto innovativo per l'insegnamento dell'autodifesa alle donne.

Congratulazioni a tutti gli studenti e ai loro professori per questi successi che dimostrano come la tecnologia possa essere un potente strumento per costruire una società più inclusiva. È un risultato di cui l'ITIS Mario DelPozzo di Cuneo e tutte le famiglie possono essere immensamente fieri!