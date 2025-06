Spettacolo di fine anno scolastico per le primarie dell'IC di Garessio

Martedí 3 giugno, alla societá operaia di Ormea, le scuole di Nucetto, Priola, Ormea e la classe 5a di Garessio hanno intrattenuto un folto numero di spettatori con bellissimi spettacoli, quasi interamente in inglese.

La scuola di Nucetto ha presentato "Astolfo Wolf saves the bees", storia di un lupo generoso e disponibile con gli animali del bosco, che riesce, con la collaborazione di tutti, a sconfiggere il cacciatore Ugo Sharpnose che minaccia l' alveare.

La scolaresca di Garessio ha invece presentato "The Olympics", una prima scena incentrata sugli antichi giochi greci e una seconda ambientata alle miniolimpiadi di Camerana a cui i ragazzi hanno recentemente partecipato. La canzone "Yellow submarine" ha consentito ai musicisti della classe di esibirsi con i loro strumenti.

"ToyOut" è il titolo della scenetta presentata dalla scuola di Priola. Il testo è un ipotetico crossover tra Toy story e Inside out. I bambini hanno immaginato i pensieri e le emozioni dei due protagonisti, lo sceriffo Woody e lo space ranger Buzz Lightyear,durante il loro primo incontro.

Ha concluso lo spettacolo la scuola di Ormea con un mix di scenette, canti, balli che avevano un unico scopo: valorizzare il territorio. Le coreografie sono state opera di Giorgia Gobbi a cui va il ringraziamento di insegnanti e allievi; il canto in spagnolo "Gracias a ti" era dedicato a Sofia Ureta che ha collaborato con la scuola nella realizzazione di un progetto di spagnolo.

Un piacevole intermezzo è stato il "Premio bontá maestra Enrica". Da anni ormai, la famiglia Dani, in ricordo dell' ins Enrica Ruaro, mette a disposizione premi in denaro per quattro bambini delle scuole primarie di vallata che si sono distinti per il loro comportamento di collaborazione e altruismo verso i compagni di classe. Come sempre, l' attrice Elisa Dani ha deliziato il pubblico con una bella storia che invitava alla ricerca dei talenti presenti in ciascuno di noi.

Il sindaco Ferraris ha salutato i presenti e ha ricordato l'importanza del lavoro degli insegnanti. Il teatro è un valido strumento didattico per fare acquisire autostima e maggiore consapevolezza di sè, ma richiede al team docente, come è ovvio, un grande lavoro di preparazione.

È intenzione del Dirigente scolastico, Prof.Boveri, riproporre questo tipo di evento anche nei prossimi anni scolastici, avvalendosi come sempre delle madrelingua Jessica Durman e Olivia Diale.