Crissolo è ormai un “Villaggio degli alpinisti"

Domenica 11 giugno si è tenuta la cerimonia di ingresso di Crissolo nel circuito transfrontaliero di località alpine che puntano sull’autenticità e sulla frequentazione lenta e rispettosa per attirare i visitatori.

“Crissolo è entrata nel circuito internazionale dei Villaggi degli Alpinisti: una grande soddisfazione per questo ambizioso traguardo che, immediatamente, si trasforma in nuova partenza. Una grande sfida di Crissolo e del Club Alpino Italiano per una frequentazione consapevole e sostenibile della montagna”. Queste le parole del Vicepresidente generale del CAI Giacomo Benedetti, che domenica scorsa ha guidato la delegazione del Sodalizio intervenuta alla cerimonia di ingresso della località della Valle Po nella rete transfrontaliera di località alpine che puntano sull’autenticità e sulla frequentazione lenta e rispettosa per attirare i visitatori.

La giornata si è aperta con una passeggiata tra le borgate che, oltre a Borgo Villa, fanno parte del territorio di Crissolo: Serre, Borgo, Serre Uberto, Brich, Bertolini, Fenogli e Sagne.

Oltre al sindaco Fabrizio Re, all'assessore Massimo Ombrello e al Vicepresidente del Parco del Monviso Aldo Perotto, era presente Jan Salcher, in rappresentanza del Club Alpino Austriaco (ÖsterreichischerAlpenverein).

I Club alpini di Austria, Italia, Alto Adige, Svizzera, Germania e Slovenia sono infatti i promotori del progetto dei Villaggi degli Alpinisti e si occupano di selezionare, seguire e sostenere le candidature delle località dei rispettivi Paesi.

La candidatura di Crissolo, sostenuta dal CAI fin dalle prime fasi, ha evidenziato nel dossier le ricchezze ambientali del territorio, come il ricco patrimonio di boschi, la Grotta di Rio Martino e i numerosi laghi che caratterizzano il paesaggio. Non mancano gli aspetti storici e culturali, con le sopracitate borgate, collegate da una fitta rete di sentieri, che hanno mantenuto intatto il tessuto urbano, i ritrovamenti archeologici, la presenza del Santuario di San Chiaffredo, il Buco di Viso e l'idea stessa della fondazione del Cai, maturata dopo la prima ascensione italiana al Monviso, la cui vetta fa parte del territorio comunale, effettuata da Quintino Sella nel 1863.

Per la frequentazione turistica sostenibile, in estate Crissolo offre sentieri tematici intorno al paese adatti a tutti e percorsi in alta quota di varia lunghezza e difficoltà, tra i quali il Giro del Monviso, la Grande Traversata delle Alpi e il Sentiero Italia CAI.