Mezzo pesante fuori strada e parzialmente ribaltato lungo la provinciale 564 tra Cuneo e Beinette, poco dopo l'area artigianale facente capo a Peveragno, non troppo distante da Magazzino Mary.

In zona si stanno formando code, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità e di un mezzo speciale per raddrizzare il mezzo e rimetterlo eventualmente su strada.

Non risultano persone ferite né altri veicoli coinvolti.