In biblioteca a Moretta la mostra di pittura dedicata a Michele Baretta

Nuovo appuntamento con l’arte nel salone polivalente della biblioteca civica “Benita Millone” di Moretta, dal 30 giugno al 7 luglio i locali della biblioteca ospiteranno la mostra dedicata a Michele Baretta.

Baretta, nato a Vigone nel 1916 e deceduto nel 1987, è stato una figura di assoluto rilievo nel panorama culturale del ‘900 piemontese. Artista eclettico, elegante, sensibile, raffinato disegnatore, dotato di solida padronanza del mestiere, ha espresso con altissimo vigore qualitativo, tematiche sia sacre che profane scaturite da una sensibilità pittorica autentica.

Inizia a disegnare e dipingere sin da bambino, utilizzando i colori da muratore del padre capomastro. Dopo aver frequentato la Scuola del Reffo a Torino sotto la guida del pittore Guglielmino, viene ammesso nel 1933 all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, cui dedica però scarsa frequentazione. Si considera infatti essenzialmente autodidatta avendo personalmente studiato e utilizzato tutte le tecniche pittoriche, non ultimo l’affresco.

Dopo la guerra, nel 1945, inizia ad esporre. La sua prima mostra è alla Galleria Rege Santiano di Pinerolo. Nello stesso anno affresca la chiesa di San Bernardo a Vigone.

Seguiranno mostre personali in varie località italiane, partecipazioni a collettive nazionali e internazionali, affreschi e dipinti sacri in svariate chiese del Piemonte, tra cui a Torino le parrocchie del Cottolengo e di Nostra Signora della Pace (dove affresca due absidi e la più grande cupola di Torino), le chiese degli Angeli, San Lazzaro e San Luigi IX a Pinerolo, Santa Caterina a Vigone.

Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni private in Italia e nei principali Paesi esteri ed inoltre in svariate collezioni pubbliche tra cui Palazzo Vittone a Pinerolo, il Museo d’arte a Vibo Valentia e il Museo Storico della Cavalleria di Pinerolo.

L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 30 giugno alle 17. Aperture il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 20, le domeniche, fino al 9 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Venerdì apertura dalle 17 alle 20.