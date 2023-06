Un doppio appuntamento con gli eventi al Monastero di San Biagio Mondovì

Un doppio appuntamento al Monastero di San Biagio Mondovì domenica 25 giugno.

Alle 16.30 "In nessuna lingua, in nessuna pelle, in nessun luogo . Happening poetico, musicale e artistico"

L'happening poetico, musicale e artistico che si svolgerà al Monastero di San Biagio è caratterizzato da due elementi fondamentali: l'improvvisazione e la non rappresentatività. L'obiettivo è creare un'esperienza unica che possa essere interiorizzata dai partecipanti senza la necessità di essere documentata. Nell'ambito della componente poetica e musicale, parole, lettere, suoni e oggetti naturali si fondono insieme, creando un'unità molecolare che permette lo sviluppo di molteplici atomi sonori e concettuali. Le installazioni di Gian Lerda, che utilizzano gusci di uova, bucce di banana, castagne e la sua pelle impressa sulle bende, svolgono un ruolo fondamentale in questo senso. Inoltre, l'evento si arricchisce di un aspetto energetico che si sprigiona dal suggestivo e affascinante luogo del monastero. Dissonanze, intrecci, installazioni e performance curate da Igor Bergese, Roberto Regis, Carlo Dardanello e Gian Lerda riempiranno le pareti del monastero, coinvolgendo le persone in un'esperienza artistica unica, fatta di suoni e parole, che non potrà essere replicata.

Igor Bergese, docente di letterature, violinista/violista e pianista fossanese, si dedica alla catalogazione dei beni musicali e alla ricerca sui compositori piemontesi dimenticati. Dal 2012, con il progetto Happening concert© e Instant Happening©, crea suoni improvvisati in collaborazione con altri artisti. Esplora anche correlazioni tra discipline marziali, frequenze benefiche e pratiche spirituali-corporee.

Roberto Regis, sassofonista torinese, ha studiato jazz e sassofono presso il Royal Conservatory dell'Aia dove ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha proseguito la sua carriera in Italia. La sua ricerca si concentra sull'aspetto narrativo e introspettivo dell'improvvisazione, interagendo con la letteratura, il teatro, il cinema e l'arte contemporanea

Carlo Dardanello, clarinettista, avvocato ecclesiastico, poeta e scrittore piemontese, ha pubblicato diverse opere e saggi. Ha ricevuto premi per la sua poesia in italiano e in piemontese.

Gian Lerda è personaggio schivo, già docente d’arte in istituti cuneesi si è allontanato dall’arte militante in una sorta di autoemarginazione dal mondo artistico ritenuto ormai preda della mercificazione e dell’autoreferenzialità, per ritirarsi in Valle Maira dove risiede e dove può esprimersi a contatto con la natura.

Ingresso gratuito, si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Alle 18.30 Inaugurazione mostra Trame di Enzo Fornione, con aperitivo e a seguire concerto Libermusa del maestro

A partire dalle 18.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra Trame del maestro Fornione, un progetto fotografico che sposta l'attenzione sul mosso creativo fotografico (ghosting) che, in questa circostanza, si compone di elementi musicali, ripresi in concerti live. Il ritmo della musica muove l'aria rendendola più leggera; le immagini seguono l'inevitabile, per arrivare a immortalare il movimento creando così figure, visioni singolari, l'evoluzione di un soggetto. Alcune foto del progetto sono arrivate tra le prime migliori 30 foto sul jazz al concorso internazionale "Jazz World Photo".

A seguito dalla mostra ci sarà un piccolo aperitivo, con la birra Luce del Monastero di San Biagio, prodotta da Alabuna per Casa do Menor. A seguire il concerto del maestro, che sarà eseguito sul pianoforte a coda che accompagnerà l’estate al Monastero di San Biagio. In caso di bel tempo il concerto sarà all’aperto.

Pianista e compositore, da molti anni docente di pianoforte e titolare del corso di cantautore, più recentemente anche fotografo, il maestro Fornione Ha studiato fotografia con vari professionisti, partecipando a workshop e masterclass per sviluppare le sue competenze nel reportage e nella fotografia pittorica.

LIBERMUSA è un progetto musicale ispirato da alcuni libri per ragazzi, brevi racconti, piccole storia che portano in sé una voglia di credere, di crescere, di vivere la vita con coraggio, gettandosi tra le braccia del vento e volare come farfalle. Ogni brano è una realizzazione emotiva delle parole, un incontro perfetto tra musica e racconto, la magia del suono e la forza delle parole. LIBERMUSA vuol essere una colonna sonora per quelle storie che parlano di obiettivi da raggiungere, di personaggi forti con cui potersi identificare, di quella consapevolezza che nulla è impossibile.



Ingresso gratuito, si consiglia di arrivare qualche minuto prima dell’evento.