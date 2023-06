Una guida alpina di Ceillac e la sua cliente le vittime dell’incidente sulle montagne dell’Alta Valle Po

Sono Sébastien Deyre, classe 1983, guida alpina di Ceillac, piccolo comune nella zona del Queyras, nel dipartimento delle Alte Alpi della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e Marie Pierre Pretet Ceudat, classe 1952 di Saint Laurent, le vittime dell’incidente in montagna verificatosi in Alta Valle Po presumibilmente nella giornata di sabato 17 giugno, quando i due erano partiti con l'intenzione di percorrere la cosiddetta Cresta Berhault, che dal Colle delle Traversette conduce in vetta al Monviso.



Il recupero delle due salme è avvenuto nella serata di ieri, domenica 18. L'allarme era scattato in mattinata dai soccorritori transalpini, allertati dai familiari dei dispersi.



I corpi dei due alpinisti sono stati individuati in un canalone alla base della cresta, nel tratto tra il Passo del Colonnello e la Punta Gastaldi. Un’équipe del servizio regionale 118 ha proceduto con la constatazione del decesso mentre i corpi sono stati recuperati al verricello a opera di due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Le salme sono state consegnate ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.