Cuneo, una raccolta fondi in onore di Francesco Marinone per il figlio Leonardo

“Noi abbiamo perso un amico, il piccolo Leonardo ha perso suo padre. Possiamo fare la cosa che Francesco avrebbe desiderato di più: aiutare Anna a sostenere Leonardo”.

L’associazione Ludosport ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe dopo la scomparsa di Francesco Marinone, 41 anni, avvenuta lo scorso 14 giugno sul piazzale dell'ipermercato di Tetto Garetto, a Cuneo.

Ludosport è la prima Accademia al mondo di combattimento sportivo con "spada laser", disciplina che Francesco Marinone praticava, tanto da essere diventato insegnante di questa disciplina.

Una campagna solidale nata dagli amici: “Francesco - scrivono - lascia improvvisamente il suo amore Anna e loro figlio, Leonardo”.

La campagna solidale per supportare il piccolo è arrivata a 7.500 euro in pochi giorni con oltre cento donazioni, accompagnate anche da messaggi di cordoglio: “Conoscevo Francesco grazie alla sua scrittura bellissima, sempre ironica, come quella di Anna. Non avrei mai immaginato questa fine”, si legge.