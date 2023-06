Al via il primo appuntamento con l'Agriteatro di Ceva

Prima serata dell’Agriteatro a Ceva, organizzato dalla Conpagnia Tm per il terzo anno consecutivo. Giovedì 22 giugno in scena lo spettacolo "Relazioni (quasi) pericolose" - Teatro de gli Incamminati.

Alle 18.30 sempre al Campanone si terrà il primo Agriaperitivo, in collaborazione con la Pro Loco e lo Sci Club, dove si potranno gustare piatti con prodotti tipici accompagnati da ottimi vini.

LO SPETTACOLO

Può un bancomat innamorarsi del suo correntista durante un prelievo? Un vegano pignolo può migliorare il mondo in cui abita il suo migliore amico? La morte di fronte al prescelto può essere raggirata e prendere un sostituto? Un padre apprensivo può insegnarci a non esasperare i nostri figli? Può un prete inconsueto farci passare la voglia di sposarci?

Si! Le relazioni tra genitori, col cibo, col tempo, con la tecnologia, con il Supremo e anche quelle più difficili, con noi stessi, hanno in comune un perenne susseguirsi di scontri-incontri che le rende sempre uniche, bizzarre, profonde, e, molto spesso, comiche. La comicità è la chiave di lettura per sondare le nevrosi, i cortocircuiti, e può offrire il variegato mondo delle relazioni con cui diamo il meglio o il peggio di noi, ma che sempre ci insegnano che siamo vivi, partecipi di un mondo che solo noi uomini sappiamo abitare. Tre attori comici ci prenderanno per mano e ci faranno incontrare gioie, divertimento, tensioni e paradossi di questo nostro tempo. Questo e tanto altro in uno spettacolo spumeggiante, frenetico, positivo e tanto tanto divertente. Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci, volti storici di Zelig, portano sul palco storie che s’intrecciano, coppie improbabili e un trio che esplode.