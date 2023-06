“Altro che annullare la compensazione a Borgo, si dovrebbe aumentarla”

“Chiedere di rivedere o addirittura annullare la compensazione economica che la comunità di Borgo San Dalmazzo riceve per aver ospitato la discarica e ora gli impianti di lavorazione dei rifiuti mi sembra un passo politico infausto”.

Parole di Loris Emanuel, primo cittadino di Moiola e presidente dell'Unione Montana Valle Stura. È uno dei sindaci che è intervenuto nell'assemblea Acsr di venerdì scorso in difesa di Borgo, dopo le considerazioni sollevate dai colleghi di Boves e Valdieri.

E aggiunge: “Il fatto che in passato si sia concordato di aumentare un riconoscimento politico a Borgo non può essere messo in discussione. Parliamo di una compensazione che non viene data al sindaco o all'amministrazione, ma alla comunità di Borgo che sopporta da tanto tempo la discarica, e ora dovrà sopportare anche il biodigestore. Lo ritengo un atto di rispetto verso la comunità per compensare quanto ha già sopportato. Benchè la tecnologia sia migliorata non stiamo seminando un campo di margherite. Se fosse trattato lo stesso numero di tonnellate che viene trattato adesso ne avrebbe solo vantaggio, ma se triplico i volumi questo beneficio viene eroso”.

“Anzi, dal mio punto di vista, sarei per aumentare la compensazione economica alla comunità di Borgo visto e considerato che si impone un progetto che la stessa comunità non vuole – conclude Emanuel -. La comunità di Borgo ha eletto democraticamente una amministrazione che in campagna elettorale si è schierata apertamente contro il biodigestore. Dunque aumentare questa somma sarebbe un riconoscimento dovuto e un tentativo di trovare equilibrio”

L'assemblea dei sindaci Acsr si riunirà venerdì 7 luglio per integrare il cda, eleggere il nuovo presidente al posto del dimissionario Forneris. E non è escluso che la questione compensazione a Borgo rientri negli argomenti di discussione.