Come risparmiare sul riscaldamento: consigli e strategie per ridurre i costi in bolletta

L’aumento dei costi dell’energia ha avuto una forte ripercussione sui conti delle famiglie italiane negli ultimi due anni, a partire dal momento in cui il costo del gas si è alzato in modo spropositato anche a causa del conflitto internazionale ancora in corso.

Sebbene stia iniziando la bella stagione e non dovremo più preoccuparci per qualche mese della bolletta del gas salatissima, questo è un buon momento per riuscire a migliorare la nostra abitazione, anche in vista dell’arrivo del nuovo inverno. I costi non sono di certo destinati a scendere e alcuni studi, come scritto anche in questo articolo di approfondimento , sostengono che sono previsti nuovi aumenti in vista del secondo semestre del 2023 in merito al gas naturale.

Nelle prossime righe di questo articolo ci concentreremo sulla questione, vedendo insieme alcune pratiche che potremmo sfruttare a nostro favore per ridurre i consumi di gas naturale a livello domestico e riuscire così a risparmiare sul riscaldamento.

La manutenzione annuale dell’impianto domestico

Il controllo dei fumi della caldaia e la manutenzione ordinaria non sono solamene una pratica che deve essere svolta per evitare sanzioni, come prescritto anche dal decreto 74 emanato il 16 aprile del 2013 ( qui troverete il testo ufficiale).

Pulire l’impianto periodicamente ed eseguire il test dell’efficienza energetica ci permette di tenerlo in funzione nel modo corretto, evitando così inutili sprechi di energia.

La gestione della temperatura e degli orari di accensione

Altro aspetto che diventa fondamentale in ottica di risparmio è l’ottimizzazione delle risorse. Ad esempio, l’inverno scorso è stato meno freddo del previsto e per questo motivo potrebbe essere stato uno spreco tenere la caldaia della propria casa accesa 12 ore al giorno.

Un termostato intelligente programmabile ci permette di regolare la temperatura interna della casa sulla base di quella che viene percepita dalle persone. Inoltre è possibile anche regolare gli orari di accensione e spegnimento della caldaia, così che si evitino sprechi.

Alcuni modelli permettono inoltre di impostare una pianificazione e regolarla tramite apposita app con il proprio smartphone, in modo da evitare sprechi periodici e accendere così l’impianto poco prima che si torni dal lavoro, ad esempio.

L’utilizzo di nuove tecnologie grazie agli incentivi del Governo

A partire dal 2015 è obbligatorio installare nel nostro Paese solamente caldaie a condensazione, che sono meno inquinanti e hanno un rendimento a livello energetico decisamente più elevato rispetto ai modelli tradizionali.

Se state valutando la sostituzione del vostro vecchio impianto, potreste pensare ad un sistema con pompa di calore alimentato magari con pannelli fotovoltaici, oppure ad un impianto solare termico.

Esistono numerosi incentivi che permettono in questo momento di detrarre un importo variabile tra il 50% e l’80% della spesa dalle imposte che si pagheranno nei prossimi 10 anni. Questo significa ammortizzare in tempi relativamente brevi l’investimento e al contempo iniziare a risparmiare fin da subito.

Altra soluzione molto in voga in questo momento è l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento a pavimento, che sono molto efficienti e offrono anche il vantaggio di risparmiare lo spazio destinato ai termosifoni. Se siete interessati a questo tipo di soluzione, vi suggeriamo anche di visitare la pagina dedicata al servizio di installazione per il riscaldamento a pavimento elettrico presente sul sito web di warmset.it. Qui avrete modo di scoprire le diverse soluzioni disponibili e al contempo richiedere anche un preventivo dettagliato per la vostra abitazione.

Attenzione agli spifferi d’aria e all’isolamento termico di pareti ed infissi

Un ultimo aspetto che bisognerebbe tenere in considerazione in merito al riscaldamento domestico è l’isolamento termico che viene garantito dai muri e dagli infissi.

In merito alle mura è possibile sfruttare gli incentivi governativi per la realizzazione di un cappotto termico con il sistema di coibentazione, oppure utilizzare dei pannelli riflettenti che vengono collocati tra la parete e il termosifone. Nel primo caso parliamo di un investimento sostanzioso, mentre per quanto riguarda i pannelli, sarà possibile con poche centinaia di euro ridurre gli sprechi fin da subito.

Anche i serramenti giocano un ruolo fondamentale, in quanto permettono il passaggio dell’aria. Se avete dei serramenti obsoleti è probabile che durante l’inverno permettano il passaggio di aria fredda che metterebbe ancora più sotto sforzo il vostro impianto di riscaldamento.

In questo caso potreste valutare la sostituzione delle guarnizioni, in modo da ridurre gli spifferi. Si tratta di un intervento maggiormente economico, anche se non è di certo la migliore idea per trovare una soluzione definitiva.

Alternativa maggiormente valida, se avete un po’ di budget da investire, è quella di sfruttare il bonus del 50% del Governo per la sostituzione dei vostri vecchi infissi con serramenti ad alta efficienza energetica di nuova generazione.

Il risparmio energetico è un tema molto sentito in questo momento e, visti i costi delle bollette odierni, interventi di questo tipo sono ancora più semplici da ammortizzare nel breve e medio periodo. Non vi resta che scegliere la strada da percorrere per ridurre i vostri consumi in vista dell’arrivo del nuovo inverno.