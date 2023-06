A Cuneo la presentazione di Mirabilia 17, 'Water of Love': "Quest'anno più che un 'semplice' festival" [VIDEO]

"Water of Love" (Acqua dell’Amore) è la traccia numero due dell’album di debutto che nel 1978 pubblicavano i Dire Straits ed è il titolo della prossima edizione di Mirabilia. Acqua e Amore, beni necessari, indispensabili per la vita umana. Beni da proteggere, accudire, preservare. Beni che possono e devono essere accessibili a tutti, che vanno difesi, tutelati ma anche festeggiati, condivisi, celebrati.



Si è tenuta oggi (martedì 20 giugno) all’Open Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo la presentazione dell’edizione 2023 dell’evento che, dopo due anni di contingentamento e l’edizione dello scorso anno che ha rappresentato la grande – e auspicata – ripartenza, guarda al futuro: alla sostenibilità ambientale, all’inclusione, alla parità di genere e a tutto ciò che ciascuno di noi nel suo piccolo, attraverso il proprio agire, può fare per avere oggi una Terra e un mondo migliore e per lasciare un pianeta vivibile alle future generazioni.

Protagonista dell’incontro Fabrizio Gavosto, patron di Mirabilia, che ha illustrato il denso cartellone di eventi che – come Mirabilia ci ha abituati – si sostanzieranno in percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, spettacoli partecipativi, itineranti, intimi, di ricerca e molto altro, in un evento dove i linguaggi si mescolano, generi e stili si destrutturano, dove teatro fisico e teatro di ricerca, danza contemporanea e giovani produzioni di circo emergente, teatro di parola e circo di tradizione.



Presenti tra il pubblico la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, gli assessori Cristina Clerico e Sara Tomatis e il dirigente Bruno Giraudo. L'assessore buschese Ezio Donadio, la vicesindaca di Vernante Milena Caraglio. E anche Marco Chiriotti della Regione Piemonte, Giuseppe Tardivo, Michelangelo Pellegrino, Gabriella Giordano di Atl del Cuneese e Giorgio Chiesa, oltre ai rappresentanti di UniTo e Prismadanza.



Nel servizio, Gavosto e la sindaca commentano il ritorno della manifestazione in città e in provincia:

Il programma in dettaglio

La XVII edizione del festival avrà luogo a Cuneo dal 30 agosto al 3 settembre 2023. Sarà preceduta anche quest’anno da altri appuntamenti, il primo dei quali proprio nel capoluogo e in programma per sabato 8 luglio, in collaborazione con il Rondò dei Talenti e all’associazione Comitato Cuneo Illuminata: attraverso questa preziosa sinergia arriverà a Cuneo uno spettacolo di teatro urbano monumentale, programmato per la prima volta in Italia, il ‘MU | Cinématiques del Fluides’ presentato dai francesi della sorprendente Compagnia Transe Express.



Dal 23 luglio si parte poi con Mirabilia “On the road” con prima tappa a Savigliano nei suggestivi spazi del Museo Ferroviario Piemontese, per proseguire con Alba dal 28 al 30 luglio nel grande Cortile della Maddalena e con la danza che “occuperà” il Museo Eusebio. Poi Vernante il 10 e 11 agosto e quindi Busca dal 25 al 27 agosto.



Numerose le eccellenze artistiche programmate per la XVII edizione di Mirabilia a Cuneo, a partire dall’inaugurazione, in programma per il 30 agosto, con il portoghese Leonardo Ferreira che presenta Frequência uno spettacolo di grande impatto emotivo che, attraverso le acrobazie, parla di immortalità. Il tema è portato avanti dal racconto di un "essere" al di là del genere, una figura poetica ed eterna, ispirata ai grandi ritratti del cinema muto. La sua storia è un viaggio tra passato e futuro, tra valori postmoderni e proiezioni futuristiche in balia dell'intelligenza artificiale. Il tempo si avvita su se stesso e la cronologia esplode.



Sempre il 30 agosto gli spagnoli della Compagnia Pau Palaus che, in un nuovo spazio utilizzato dal Festival, ovvero il grande cortile dell’I.I.S. Sebastiano Grandis, presenteranno ZLOTY, la storia di due personaggi, un clown e un musicista, ex componenti di una vecchia compagnia circense itinerante dell'inizio del secolo scorso. Una forte tempesta squarcia il tetto del loro tendone, distruggendo lo spazio che ospitava il loro spettacolo, il loro mestiere, e lasciandoli senza lavoro la troupe si dissolve, restano solo le anime più innocenti e inconsapevoli del gruppo; il clown e la musica.

E nei giorni del festival tornano i francesi Les Rois Vagabonds, con il già collaudato Concerto pour deux clowns che, dopo il grande successo riscosso nel 2020 a Mirabilia ritornano con lo spettacolo, ora programmato senza più problemi di contingentamento. Mimo, acrobatica, musica e pochissime parole: Julia Moa Caprez e Igor Sellem sono due artisti che parlano un linguaggio universale. Tutti resteranno ancora a bocca aperta, commossi, divertiti e incantati dalla loro performance.



Altro imperdibile esempio di clownerie ad altissimo livello sarà VU della Compagnia francese Sacekripà, e tutto da scoprire sarà il particolarissimo spettacolo della Compagnia Lonely Circuspensato per Via Silvio Pellico (progetto Diagonale). Forti emozioni con Cie Bazinga e il suo spettacolo di funambolismo Soka Tira Osoa, la cui scenografia è costruita in scena con la partecipazione del pubblico.



Per il teatro fondamentale sarà andare a scoprire il contenuto dei due grandi autobus-teatro, i Teatri Mobili, che la Compagnia italiana Girovago e Rondella parcheggerà in Piazza del Foro Boario, così come conoscere CALL ME GOD, il lavoro profondo e intenso della storica Compagnia balcana SARTR - Teatro di Guerra di Sarajevo - coprodotto da Mirabilia insieme al TSAM e a La Dramaturgie; Andante di Faber Teater è una performance itinerante sul canto e il cammino per spazi naturali, un invito a mettersi in ascolto, una polifonia di punti di vista sul camminare.



Ricchissima la programmazione di Danza: la Compagnia EgriBiancoDanza presenterà la versione integrale del nuovo progetto EartHeart, vincitore insieme a Mirabilia del bando 2022 di Fondazione Compagnia di San Paolo “ARTWAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, presentato quest’anno nella sua versione teatrale; Abbondanza Bertoni porterà in scena il suo nuovo lavoro FEMINA I Nomi della Dea; Cie Twain presenterà Performance per Corpi Soli, un atto scenico che sfugge tanto al linguaggio quanto al concetto di forma in cui la scrittura coreografica e la scrittura musicale, attraverso un dialogo continuo, rivelano la loro indipendenza e da questo incontro emerge un’inevitabile attrazione per il corpo solo e tra i corpi stessi che sottolinea l’inesauribile ricerca mai completamente soddisfatta.



Molte anche quest’anno le partnership del Festival fra cui la nuova bellissima collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino che sarà a Mirabilia ‘23 per condividere formazione e ricerca accademica anche con coloro che non hanno con l’Università relazioni di studio o lavoro attraverso i progetti di ricerca e sperimentazione StudiUmLab e Dance4ageing; l’importante collaborazione con il SAICuneo, Sistema Accoglienza Integrazione, con cui per l’intera giornata del 3 settembre in piazza Virginio a Cuneo si proporranno spettacoli e laboratori a cura del SAI; il consolidato Focus Danza sviluppato grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo; i progetti di video-danza La Danza in 1 minuto proposti con l’Associazione COORPI e molto altro.



E poi ecco alcuni dei progetti speciali: a Mirabilia l’incontro del progetto europeo Common Ground sul valore e la funzione delle arti performative nello spazio urbano; il progetto di internazionalizzazione InterSpazi sostenuto dal MiC - Direzione Generale Spettacolo, attraverso il Boarding Pass Plus 2022 – 2023 – 2024; il progetto Mirabilia Award, sviluppato con l’Associazione romana Dominio Pubblico e il network Risonanze, per i giovani del territorio; lo showcase sviluppato in collaborazione con la Federazione nazionale Arti di Strada e lo spettacolo partecipativo The Chairs della Compagnia Stalker Teatro.

Le prevendite e il pacchetto 'Early Mirabilia'

A partire dal 1 giugno 2023 e fino al 1 luglio 2023, sarà possibile acquistare in prevendita il pacchetto EARLY MIRABILIA a “scatola chiusa”, fidandosi delle proposte del Festival che da oltre quindici anni è sinonimo di alta qualità artistica. Il carnet - strettamente nominativo - è acquistabile al prezzo speciale di 45€ e darà la possibilità di accedere a 5 spettacoli della programmazione a Cuneo con un risparmio complessivo fino al 40%.



Il pacchetto EARLY MIRABILIA dà infatti la possibilità accedere ad un totale di 5 spettacoli così ripartiti: tre spettacoli a scelta tra gli quelli con fascia A e B, uno spettacolo della fascia C e uno spettacolo della fascia D



Il pacchetto sarà convertibile presso la biglietteria centrale del festival Mirabilia a partire dal 21 di agosto 2023. Nello specifico il costo dei biglietti interi infatti quest’anno sarà suddiviso in fasce di prezzo: 20 euro per la fascia A, 15 per la fascia B, 10 per la C e 5 per la D.